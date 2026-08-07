MHP lideri Bahçeli Çelik çiftinin nikah şahidi oldu

Enes Doğan ile Zehra Çelik çiftinin nikahı, Ankara Konağı'nın açık alanında, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer tarafından kıyıldı.

Devlet Bahçeli'nin yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, çiftin nikah şahidi oldu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, nikah şahidi oldu (Foto: AA)

(Foto: AA)

Düğün törenine, MHP genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin yanı sıra AK Parti milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Şarkıcı Ali Kınık da nikahta sahne aldı.