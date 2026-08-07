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MHP lideri Bahçeli Çelik çiftinin nikah şahidi oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MHP lideri Bahçeli Çelik çiftinin nikah şahidi oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'ın oğlu Enes Doğan ile Zehra Çelik'in düğün törenine katılarak nikah şahidi oldu. Nikahın ardından aile cüzdanını Çelik'e veren Bahçeli, çifte mutluluklar diledi.

Enes Doğan ile Zehra Çelik çiftinin nikahı, Ankara Konağı'nın açık alanında, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer tarafından kıyıldı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, nikah şahidi oldu (Foto: AA) MHP Genel Başkanı Bahçeli, nikah şahidi oldu (Foto: AA)

Devlet Bahçeli'nin yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, çiftin nikah şahidi oldu.

Nikahın ardından aile cüzdanını Çelik'e veren Bahçeli, çifte mutluluklar diledi.

(Foto: AA) (Foto: AA)

Düğün törenine, MHP genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin yanı sıra AK Parti milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Şarkıcı Ali Kınık da nikahta sahne aldı.

(Foto: AA) (Foto: AA)

Ankara Konağı'nın girişinde düğün dolayısıyla gönderilen çok sayıda çelenk dikkati çekti.

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