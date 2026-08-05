İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba ve bir şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilgili ihaleye fesat karıştırma suçunu örgütlü olarak işleyen 4 şüphelinin 23 Mayıs'ta tutuklandığı hatırlatıldı.

Soruşturmanın devamında, tutuklulardan Egeşehir'in genel müdürü Süleyman Ekinci ile bağlantıları tespit edilen 2 şüphelinin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla Diyarbakır ve Malatya'da gözaltına alındığı aktarıldı.

Şüphelilerden birinin Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba olduğu belirtildi.

İZMİR MERKEZLİ SORUŞTURMADA İKİ GÖZALTI

A Haber Muhabiri Mehmet Türel operasyona ilişkin detayları canlı yayında aktardı.

Türel, "Güne sıcak bir gelişmeyle başladık. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik sürdürülen yolsuzluk soruşturması kapsamında bu sabah gözaltına alındı" sözleriyle operasyonun detaylarını paylaştı.

Soruşturmanın sadece İzmir ile sınırlı kalmadığını belirten Türel, "Diyarbakır'da da yine bir şüpheli gözaltına alındı" bilgisini verdi.

HÜR AĞBABA KİMDİR?

Gözaltına alınan Hür Ağbaba'nın ticari faaliyetlerine değinen Türel, "Hür Ağbaba, Malatya'da ticaretle meşgul olan, iki inşaat malzemesi satan bir marketin sahibi ve yöneticisidir. Aslında Veli Ağbaba ile birlikte bu işi yapıyorlardı" ifadelerini kullandı. Hür Ağbaba'nın isminin daha önce de benzer süreçlerde geçtiğini hatırlatan Türel, "Veli Ağbaba'nın daha önce de iki şoförü gözaltına alınmış ve bir şoförü Malatya'da görev yaptığı dönemde tutuklanmıştı" diyerek sürecin geçmişine vurgu yaptı.

VELİ AĞBABA VE ÖZGÜR ÖZEL İÇİN DOKUNULMAZLIK FEZLEKESİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hamlesini aktaran Mehmet Türel, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili olarak fezleke hazırlandı ve bu fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi" sözleriyle akşam saatlerinde yaşanan kritik gelişmeyi hatırlattı. Bu fezlekelerin hemen ardından gelen gözaltı kararı, operasyonun derinleştiği sinyalini verdi.

RÜŞVET VE İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA İDDİALARI

Veli Ağbaba hakkındaki suçlamaların oldukça ağır olduğunu dile getiren Türel, "Veli Ağbaba ile ilgili iddialar arasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in adaylığıyla ilgili olarak oğlu Gökhan Böcek'ten para aldığı iddiaları görüntülere yansımıştı" şeklinde konuştu.

Suçlamaların bununla da sınırlı kalmadığını belirten Türel, "Ayrıca bir ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla Veli Ağbaba üzerindeki suçlar yoğunlaşmış durumda" ifadelerini kullanarak, soruşturmanın seyrine dair önemli ipuçları verdi.

SORUŞTURMA

Soruşturma dosyasında, Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji AŞ Genel Müdürü Ekinci'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çeşitli kamu ihalelerine ortak girişim modeliyle katıldığı ileri sürülen Erensan İnşaat firmasıyla ticari ilişkisinin mercek altına alındığı ifade edilmiş, söz konusu firmanın İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ndeki 3. ve 4. etap projelerine ilişkin ihaleleri kazanmasının ardından, yapı denetim süreçlerinin Egeşehir Yapı tarafından yürütüldüğü, böylece aynı yapının hem ihale sürecinde hem de denetim aşamasında etkili olduğu iddia edilmiş, bu durumun da "çıkar ilişkisi" ve "usulsüz denetim mekanizması" yönünden adli incelemeye tabi tutulduğu belirtilmişti.

Gözaltına alınan Süleyman Ekinci ile Erensan İnşaat yetkilisi S.E, Okçuoğlu İnşaat Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret AŞ yetkilisi M.Ö. ile dönemin İZBETON Genel Müdürü H.S. 23 Mayıs'ta tutuklanmıştı.