2026 yılı Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararları kapsamında Kara Havacılık Pilot Kurmay Albay Armağan Özel, Tuğgeneralliğe terfi etti. Helikopter pilotluğundan test pilotluğuna, uçuş emniyetinden kaza incelemelerine kadar birçok kritik görevde bulunan Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst komuta kademesine yükseldi.

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1999'DA KARA HARP OKULU'NDAN MEZUN OLDU

1977 yılında Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde doğan Tuğgeneral Armağan Özel, 1999 yılında Kara Harp Okulu'ndan Kara Havacı Teğmen olarak mezun oldu. 2001 yılında Kara Havacılık Okulu'nu tamamlayan Özel, ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde farklı birlik ve karargâhlarda önemli görevler üstlendi.

HELİKOPTER PİLOTLUĞUNDAN TEST PİLOTLUĞUNA

Meslek hayatına 2001-2007 yılları arasında Ankara'daki 1'inci Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nda helikopter pilotu olarak başlayan Özel, 2007-2010 yılları arasında Malatya'daki 2'nci Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nda test ve tecrübe pilotu olarak görev yaptı.

LOJİSTİK, EĞİTİM VE KONSEPT GELİŞTİRME GÖREVLERİ

2010-2012 yılları arasında Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanlığı'nda Hava Araçları Bakım Subayı olarak görev yapan Özel, 2012-2014 döneminde Kara Havacılık Komutanlığı'nda Lojistik Şube Plan Subayı, ardından Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nda Konsept Geliştirme Subayı olarak çalışmalar yürüttü.

2014-2016 yılları arasında 1'inci Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nda Harekât Eğitim Kısım Amirliği görevini üstlenen Özel, 2016-2018 yıllarında ise Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nda Soru Bankası Ölçme Değerlendirme Şube Müdürlüğü ile Genel Konular Kurul Başkanlığı görevlerinde bulundu.

UÇUŞ EMNİYETİ VE KAZA İNCELEME ALANINDA KRİTİK GÖREVLER

2020-2026 yılları arasında Kara Kuvvetleri Kara Havacılık Daire Başkanlığı'nda Kaza Kırım Subayı ve Uçuş Emniyet Şube Müdürü olarak görev yapan Özel, 2026 yılında Kara Havacılık Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı bünyesinde Kaza/Olay İnceleme 2'nci Kurul Başkanlığı görevini yürüttü.

YAŞ KARARIYLA TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİ

2026 yılı Yüksek Askerî Şûra kararıyla Tuğgeneralliğe terfi eden Armağan Özel, Kara Havacılığı'nda edindiği pilotluk, eğitim, lojistik, uçuş emniyeti ve kaza inceleme tecrübesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst komuta kademesinde görev yapacak.

Tuğgeneral Armağan Özel'in evli ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi.