İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı! 3 kişi hayatını kaybetti
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Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle D-100'de trafik akışı Edirne istikametine yan yoldan sağlanırken, kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle D-100'de trafik akışı Edirne istikametine yan yoldan sağlanırken, kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
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