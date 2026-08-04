Açıklamaları tepki çekmişti! Bennu Gerede gözaltına alındı

Başsavcılık, Gerede'nin bir YouTube programında yaptığı açıklamaları incelemeye almış, Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçu kapsamında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski model ve fotoğrafçı Bennu Gerede hakkında yürütülen "müstehcenlik" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

BENNU GEREDE KİMDİR?

Bennu Gerede, 30 Ağustos 1971'de İstanbul'da doğdu. Yönetmen ve senarist Canan Gerede ile doktor Selçuk Gerede'nin kızı olan Gerede, çocukluk yıllarının önemli bölümünü New York'ta geçirdi. New York'taki Parsons School of Design'da fotoğrafçılık eğitimi alan Gerede, Türkiye'ye döndükten sonra profesyonel fotoğrafçı olarak çalışmaya başladı. Moda ve portre fotoğrafçılığının yanı sıra oyunculuk ve modellik de yaptı. Gerede, 2010 yılında "Teslimiyet" adlı ilk kişisel sergisini açtı.

Televizyon izleyicileri tarafından ise 2013 yılında katıldığı "Survivor Ünlüler-Gönüllüler" yarışmasıyla geniş kitlelerce tanındı. Kurtuluş Savaşı komutanlarından, eski büyükelçi ve milletvekili Hüsrev Gerede'nin torunu olan Bennu Gerede, 54 yaşında.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, fotoğrafçı Bennu Gerede hakkında, sosyal medya üzerinden yayın yapan bir programda boynunda taşıdığı ve "vibratör" olarak tanımladığı kolyeyi teşhir etmesi ve yaptığı müstehcen açıklamalar sebebiyle 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıldı.