Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kontrolden çıkan traktörün yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmasının ardından bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar traktör kazası, Çay ilçesinde meydana geldi. Kontrolden çıkan traktörün yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından bulundukları noktadan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KONTROLDEN ÇIKAN TRAKTÖR UÇURUMA YUVARLANDI

Kaza, Çay ilçesinde baraj yolundan ilçe merkezine inen güzergahta yaşandı. F.S. idaresindeki 32 YG 258 plakalı traktör, sürücüsünün henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Kazada sürücü F.S. ile traktörde yolcu olarak bulunan A.S. yaralandı.

YAKLAŞIK 1 SAATLİK KURTARMA ÇALIŞMASI

Ekipler, yaralıları bulundukları noktadan çıkarmak için yaklaşık 1 saat süren çalışma yürüttü. Kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Kazanın ardından jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.