Bilal Erdoğan'dan TercihFest'te gençlere çağrı: Geleceğe umut verecek insanlara ihtiyacımız var

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, TercihFest 2026 kapsamında aday öğrencilerle bir araya geldi. Gençlere seslenen Erdoğan, Türkiye'nin toplumsal sorunlara çözüm üretecek, geleceğe umut olacak fikir insanlarına daha fazla ihtiyaç duyduğunu söyledi.

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan ve akademisyenler, "TercihFest'26"ya katılan öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi. 2017'DE İLK ÖĞRENCİLERİNİ KABUL ETTİ Başakşehir'deki İHÜ Külliyesi'nde düzenlenen programda konuşan Bilal Erdoğan, 2015'te yola çıkan üniversitenin 2017'de ilk öğrencilerini kabul ettiğini ve kısa sürede önemli bir gelişim kaydettiğini söyledi. Erdoğan, üniversitenin dünyanın sosyal bilimler alanındaki mükemmeliyet ve araştırma merkezlerinden biri olmayı hedeflediğini dile getirdi. Dünyanın çalkantılı, öngörülemezliklerin yüksek olduğu çatışmalı bir dönemden geçtiğini belirten Erdoğan, insanlığa yeni açılımlar sunabilecek, toplumların yaşadığı bunalım ve sorunlara çözüm üretebilecek lider düşünürlere ve fikir insanlarına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, TercihFest'26 kapsamında aday öğrencilerle akşam yemeğinde buluştu. (AA) "DÜNYAYA UMUT VADEDECEK FİKİR İNSANLARINA İHTİYACIMIZ VAR" Yeni nesilleri çok daha farklı bir nosyonla yetiştirecek akademisyenlere ihtiyaç olduğunu söyleyen Erdoğan, yazdığı kitap, makale ve konuşmalarıyla gençleri yeniden ilham sahibi yapabilecek düzeyde hakimiyeti olan fikir sahibi insanlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Erdoğan, insanlığın kapitalizm ve endüstri devriminin getirdiği sosyal yapılanmalarla şekillendiğini, teknolojiye hükmedenlerin insanlığı yönlendirdiği, yönettiği ve şekillendirdiği yeni bir döneme girildiğini belirterek, "Tekno-feodalist dönemde bu teknolojiyi yapan insanların insanlıkla ilgili beklentileri nedir diye sorguladığımız zaman hepsinin kendine göre dünyanın geleceğiyle ilgili fantezileri olduğunu görüyoruz. Ama bunların insanlığın daha huzur içinde, adalet içinde yaşaması, birbirine daha merhametli davranan insanlardan oluşan bir dünyanın hedeflenmesiyle ilişkili olmadığını maalesef yaşayarak görüyoruz. Onun için 21. yüzyıl dünyasına, bizi bekleyen dünyaya bir umut vadedecek fikir insanlarına, mefkure sahibi insanlara ihtiyacımız var." dedi. Fikri bağımsızlıktan kastının, içine kapanmak olmadığını, öğrencilerin kendi geleneklerinin yanı sıra Batı, Doğu ve dünyanın farklı kültür tarihinden gelen birikimlerden de beslenmeleri gerektiğini dile getiren Erdoğan, geçmişten gelen müktesebata ve bugünün dünyasının literatürlerine hakim olarak 21. yüzyıla yön verecek fikir önderlerinin yetişmesini hedeflediklerini söyledi.

Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesinin kısa sürede önemli bir gelişim kaydettiğini ve sosyal bilimlerde küresel bir mükemmeliyet merkezi olmayı hedeflediğini söyledi. (AA) "TARİHTE, YAZDIKLARI YÜZLERCE YIL İNSANLIĞI ETKİLEMİŞ İNSANLAR DEVİRLERİNİN EN PARLAK BEYİNLERİYDİ" Bilal Erdoğan, "Bizim cevap aradığımız sorular böyle kutlu sorular. Böyle insanlığın kaderini ilgilendiren, insanlığın geleceğini daha iyi yerlere götürmeye çalışan sorular. Bu sorulara birlikte cevap aradığımız öğrencilerimizin çok parlak olmasını istiyoruz. Çünkü tarihte, dünyanın meseleleriyle, toplumun meseleleriyle ilgili kalem oynatmış, yazdıkları yüzlerce yıl insanlığı etkilemiş insanlar devirlerinin en parlak beyinleriydi, en parlak zekalarıydı." diye konuştu. Bugün dünyanın meselelerini düşünen insanların, yine bu devrin en parlak zekaları olmasını istediklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Herkesin 'Eğer puanım yüksekse sayısalcı olmalıyım, sayısalcı olursam mühendis olmalıyım, doktor olmalıyım' diye yönlendirildiği bir devirde biz en iyilerin mühendis, doktor olmasından ziyade sosyal bilimci olmasını başarmak için TercihFest'i yapıyoruz. TercihFest, İbn Haldun Üniversitesi en yüksek puanlı öğrencileri alsın diye yapılmıyor. Biz en doğru öğrencileri bulmak istiyoruz. Ama buraya gelen öğrencilerin sosyal bilimler kariyerlerini tercih etmesini sağlamaya çalışırken, sosyal bilimler kariyerlerini de sadece basit birer meslek aracı olarak görmenizi değil, dünyanın meselelerini çözmek için iddialı hedeflere yelken açtığınız birer araç olarak görmenizi istiyoruz. Dolayısıyla ümit ediyorum bizi en iyi anlayanlarınız bizi tercih edersiniz."