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Alevler evleri tehdit etti! Sason'da ekiplerin ve bölge halkının seferber olduğu yangın yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Alevler evleri tehdit etti! Sason'da ekiplerin ve bölge halkının seferber olduğu yangın yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldü

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Şahinli köyü Aydınlık Göçbeyli mezrası kırsalında çıkan yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Batman Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Sason Orman İşletme Şefliğinin sorumluluk sahasında çıktı.

Alevlerin büyüyerek çevredeki yerleşim alanlarını tehdit etmesi üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Alevler evleri tehdit etti! Sason'da ekiplerin ve bölge halkının seferber olduğu yangın yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldü - 1

ORMAN EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Yangına Batman Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 1 greyderle müdahale edildi.

Orman yangın işçileri, alevlerin geniş bir alana yayılmasını ve yerleşim yerlerine ulaşmasını engellemek için çalışma yürüttü.

Alevler evleri tehdit etti! Sason'da ekiplerin ve bölge halkının seferber olduğu yangın yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldü - 2

BELEDİYE VE ÖZEL İDARE EKİPLERİ DESTEK VERDİ

Söndürme çalışmalarına Sason Belediyesine ait 1 itfaiye aracı ile Sason İlçe Özel İdaresine ait 1 sulama tankeri ve 1 JCB iş makinesi katıldı.

Batman Belediyesinin 2 itfaiye aracı da bölgeye gönderildi. Sason İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise güvenlik ve koordinasyon çalışmalarına destek verdi.

Alevler evleri tehdit etti! Sason'da ekiplerin ve bölge halkının seferber olduğu yangın yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldü - 3

BÖLGE HALKI DA MÜCADELEYE KATILDI

Alevlerin yerleşim alanlarına ilerlemesini önlemek amacıyla yürütülen çalışmalara bölge sakinleri de katıldı.

Ekipler ile vatandaşların koordineli müdahalesi sonucunda yangının çevredeki evlere ulaşması engellendi.

Alevler evleri tehdit etti! Sason'da ekiplerin ve bölge halkının seferber olduğu yangın yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldü - 4

YANGIN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ

Yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangın tamamen söndürüldü. Bölgede yeniden alevlenme riskine karşı kontroller gerçekleştirildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

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