Alevlerin büyüyerek çevredeki yerleşim alanlarını tehdit etmesi üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

ORMAN EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Yangına Batman Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 1 greyderle müdahale edildi.

Orman yangın işçileri, alevlerin geniş bir alana yayılmasını ve yerleşim yerlerine ulaşmasını engellemek için çalışma yürüttü.