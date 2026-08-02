Alevler evleri tehdit etti! Sason'da ekiplerin ve bölge halkının seferber olduğu yangın yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldü
Batman'ın Sason ilçesine bağlı Şahinli köyü Aydınlık Göçbeyli mezrası kırsalında çıkan yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, Batman Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Sason Orman İşletme Şefliğinin sorumluluk sahasında çıktı.
Alevlerin büyüyerek çevredeki yerleşim alanlarını tehdit etmesi üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.
ORMAN EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Yangına Batman Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 1 greyderle müdahale edildi.
Orman yangın işçileri, alevlerin geniş bir alana yayılmasını ve yerleşim yerlerine ulaşmasını engellemek için çalışma yürüttü.
BELEDİYE VE ÖZEL İDARE EKİPLERİ DESTEK VERDİ
Söndürme çalışmalarına Sason Belediyesine ait 1 itfaiye aracı ile Sason İlçe Özel İdaresine ait 1 sulama tankeri ve 1 JCB iş makinesi katıldı.
Batman Belediyesinin 2 itfaiye aracı da bölgeye gönderildi. Sason İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise güvenlik ve koordinasyon çalışmalarına destek verdi.