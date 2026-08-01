Yenikapı'da yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak: Kennedy Caddesi alternatif güzergah, 6 metro hattında seferler 00.30'a uzatıldı
Fatih Yenikapı Etkinlik Alanı’ndaki programlar nedeniyle bölgede 14 gün sürecek ulaşım düzenlemesi başladı. Belirlenen bağlantı yollarına araç girişi etkinlik saatlerinde durdurulurken sürücüler Kennedy Caddesi’ne yönlendirilecek. Metro İstanbul ise festival dönüşleri için altı metro hattının çalışma süresini uzattı.
Yenikapı'daki etkinlikler nedeniyle bazı bağlantı ve tali yollar, 1-16 Ağustos 2026 döneminde 3 ve 10 Ağustos hariç toplam 14 gün araç trafiğine kapatılıyor. Uygulama her etkinlik günü saat 12.00'de başlayıp programın sona ermesine kadar devam edecek. Bölgeden geçecek sürücüler Sahil Kennedy Caddesi'ni kullanabilecek. Metro İstanbul da gece ulaşımı için altı hattın sefer süresini 00.30'a kadar uzattı.
YENİKAPI'DA 14 GÜNLÜK TRAFİK KISITLAMASI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fatih Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki programlar nedeniyle uygulanacak trafik düzenlemesini açıkladı. Buna göre bazı yollar, 3 ve 10 Ağustos günleri dışında 16 Ağustos'a kadar ulaşıma kapatıldı. Sürücüler için alternatif güzergahlar devreye alındı.
Belirlenen günlerde saat 12.00'den etkinlik bitimine kadar Sahil Yolu'nun kuzey ve güney yan yollarından Kadir Topbaş Gösteri Merkezi ayrımına araç girişi yapılamayacak.
Vefa Karakurdu Üst Geçidi ile Yenikapı Miting Alanı ve Yenikapı İDO arasındaki iç bölümde bulunan tali yol da aynı saatlerde trafiğe kapalı olacak.
SÜRÜCÜLER KENNEDY CADDESİ'NE YÖNLENDİRİLECEK
Yenikapı Etkinlik Alanı çevresinden geçecek sürücüler, kapalı bağlantılar yerine Sahil Kennedy Caddesi'ni kullanabilecek.
Etkinlik başlangıç ve bitiş saatlerinde bölgede araç yoğunluğu artabileceği için sürücülerin yolculuk planlarını kapatma saatine göre yapması gerekiyor.
6 METRO HATTINDA SEFERLER 00.30'A UZADI
Metro İstanbul, 5. İstanbul Festivali nedeniyle 1-16 Ağustos arasında, 3 ve 10 Ağustos hariç olmak üzere altı metro hattında seferleri saat 00.30'a kadar uzattı.
Düzenleme şu hatlarda uygulanacak:
- M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
- M1B Yenikapı-Kirazlı
- M2 Yenikapı-Hacıosman
- M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı
- M5 Üsküdar-Sultanbeyli
- M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü
M4 ve M5 hatlarındaki trenler, yolcuların aktarma yapabilmesi için Marmaray'ın son seferini karşılayacak şekilde hareket edecek.