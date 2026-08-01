Yenikapı'daki etkinlikler nedeniyle bazı bağlantı ve tali yollar, 1-16 Ağustos 2026 döneminde 3 ve 10 Ağustos hariç toplam 14 gün araç trafiğine kapatılıyor. Uygulama her etkinlik günü saat 12.00'de başlayıp programın sona ermesine kadar devam edecek. Bölgeden geçecek sürücüler Sahil Kennedy Caddesi'ni kullanabilecek. Metro İstanbul da gece ulaşımı için altı hattın sefer süresini 00.30'a kadar uzattı.

Etkinlikler nedeniyle Yenikapı çevresindeki bazı yollar, 3 ve 10 Ağustos hariç 16 Ağustos’a kadar belirli saatlerde araç trafiğine kapatılacak. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve Metro İstanbul X)

YENİKAPI'DA 14 GÜNLÜK TRAFİK KISITLAMASI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fatih Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki programlar nedeniyle uygulanacak trafik düzenlemesini açıkladı. Buna göre bazı yollar, 3 ve 10 Ağustos günleri dışında 16 Ağustos'a kadar ulaşıma kapatıldı. Sürücüler için alternatif güzergahlar devreye alındı.

Belirlenen günlerde saat 12.00'den etkinlik bitimine kadar Sahil Yolu'nun kuzey ve güney yan yollarından Kadir Topbaş Gösteri Merkezi ayrımına araç girişi yapılamayacak.

Vefa Karakurdu Üst Geçidi ile Yenikapı Miting Alanı ve Yenikapı İDO arasındaki iç bölümde bulunan tali yol da aynı saatlerde trafiğe kapalı olacak.