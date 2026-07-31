İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu 26 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis oynanmasını teşvik edenlere yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Vatandaşların telefonlarına reklam ve yönlendirme mesajları gönderdikleri belirlenen 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin başta 0850’li numaralar olmak üzere farklı hatlar ile toplu mesaj panellerini kullandıkları tespit edildi.
Yasa dışı bahis reklamlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 8 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
YASA DIŞI BAHİS REKLAMLARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynanmasını teşvik etmek amacıyla reklam yapan şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin kullandığı yöntemler teknik ve fiziki takiple mercek altına alındı.
VATANDAŞLARIN TELEFONLARINA MESAJ GÖNDERDİLER
Polis ekipleri, vatandaşların cep telefonlarına gönderilen mesajlarla yasa dışı bahis oynanmasını teşvik eden reklam ve yönlendirmeler yapıldığını tespit etti.
Şüphelilerin, telekomünikasyon hizmeti sunan şirketlerden temin edilen başta 0850 ile başlayan numaralar olmak üzere farklı hatları kullandıkları belirlendi.
TOPLU MESAJ PANELLERİNİ KULLANDILAR
Soruşturma kapsamında, şirketler tarafından kullanım yetkisi verilen toplu mesaj gönderim panellerinin yasa dışı bahis reklamlarının yayılması amacıyla kullanıldığı ortaya çıkarıldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlikleri ile adresleri tespit edildi.
8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ekipler; İstanbul, Ankara, Balıkesir, İzmir, Kırıkkale, Muğla, Konya ve Bursa'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.