İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu 26 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis oynanmasını teşvik edenlere yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Vatandaşların telefonlarına reklam ve yönlendirme mesajları gönderdikleri belirlenen 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin başta 0850’li numaralar olmak üzere farklı hatlar ile toplu mesaj panellerini kullandıkları tespit edildi.