YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNDE 287 TESPİT İddianamede, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin yasa dışı bahis sitelerinin ödeme ekranlarını inceleyerek IQ Money'e ait olduğu değerlendirilen IBAN ve sanal POS bilgilerinin bu platformlarda kullanıldığını 287 kez raporladığı öne sürüldü. Savcılığın iddiasına göre şirket üzerinden gerçekleştirilen toplam işlem hacmi yaklaşık 155 milyar liraya ulaştı. İddianamede sistemin 196 farklı yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı olduğu ileri sürüldü.

YOUTUBE'DA BAHİS ÖDEME REHBERİ İDDİASI Denetim raporlarında, YouTube'da "IQ Money Bahis" ve "IQ Money Yatırım" ifadeleriyle yapılan aramalarda yasa dışı bahis sitelerine para aktarılmasını anlatan içeriklere ulaşıldığı belirtildi. Dosyada özellikle "GrandPashaBet'te IQ Money ile nasıl yatırım yapılır" başlıklı videonun, bahis sitesine para yatırmak isteyen kullanıcılara IQ Money altyapısını ödeme kanalı olarak kullanma yöntemini anlattığı öne sürüldü. Bu içerikler, savcılık tarafından şirket altyapısının yasa dışı bahis ekosisteminde bilindiğini ve ödeme yöntemi olarak tanıtıldığını gösteren deliller arasında değerlendirildi.

YASA DIŞI ÖDEME PANELLERİ DOSYAYA GİRDİ MASAK raporuna göre IQ Money tarafından sağlandığı öne sürülen API yazılımlarının "bankexpresspayment" ve "e-fastpayment" isimli özel panellere entegre edildiği tespit edildi. İddianamede bu panellerin; 1xBet, Meritking, Onwin ve Sahabet'in de aralarında bulunduğu 196 yasa dışı bahis sitesindeki kullanıcıların para yatırma ve çekme taleplerini otomatik olarak yönetmek amacıyla kullanıldığı ileri sürüldü.