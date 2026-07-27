Sahte özgeçmişli barondan Youtube'da bahis kılavuzu: Dubai'de yakalanan Mustafa Duran'ın akılalmaz oyunu bozuldu!
IQ Money merkezli yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması soruşturmasında hazırlanan iddianameden yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Dosyada, Dubai'de yakalanan Mustafa Duran'ın Merkez Bankasına sunduğu özgeçmişte London School of Economics mezunu olduğunu beyan ettiği ancak öğrenim belgelerinin ibraz edilmediği belirtildi. YouTube'da ise IQ Money aracılığıyla bahis sitelerine para aktarmayı anlatan içeriklerin tespit edildiği öne sürüldü.
IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ merkezli yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması soruşturmasında hazırlanan iddianameden yeni detaylar ortaya çıktı. Dosyada, şirketin yasal ödeme kuruluşu görünümü altında yasa dışı bahis sitelerinin finansal işlemlerine aracılık ettiği ileri sürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede 33 şüpheli yer aldı. Örgütün lideri olduğu iddia edilen Mustafa Duran'ın kırmızı bültenle aranırken Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalandığı ve Türkiye'ye iade sürecinin devam ettiği bildirildi.
MERKEZ BANKASINA SUNULAN ÖZGEÇMİŞ İNCELENDİ
İddianameye yansıyan denetim raporlarında, Mustafa Duran'ın şirket adına kurumsal bir görünüm oluşturmak amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına sunduğu özgeçmişte London School of Economics mezunu olduğunu beyan ettiği belirtildi.