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Sahte özgeçmişli barondan Youtube'da bahis kılavuzu: Dubai'de yakalanan Mustafa Duran'ın akılalmaz oyunu bozuldu!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sahte özgeçmişli barondan Youtube'da bahis kılavuzu: Dubai'de yakalanan Mustafa Duran'ın akılalmaz oyunu bozuldu!

IQ Money merkezli yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması soruşturmasında hazırlanan iddianameden yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Dosyada, Dubai'de yakalanan Mustafa Duran'ın Merkez Bankasına sunduğu özgeçmişte London School of Economics mezunu olduğunu beyan ettiği ancak öğrenim belgelerinin ibraz edilmediği belirtildi. YouTube'da ise IQ Money aracılığıyla bahis sitelerine para aktarmayı anlatan içeriklerin tespit edildiği öne sürüldü.

IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ merkezli yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması soruşturmasında hazırlanan iddianameden yeni detaylar ortaya çıktı. Dosyada, şirketin yasal ödeme kuruluşu görünümü altında yasa dışı bahis sitelerinin finansal işlemlerine aracılık ettiği ileri sürüldü.

Sahte özgeçmişli barondan Youtube'da bahis kılavuzu: Dubai'de yakalanan Mustafa Duran'ın akılalmaz oyunu bozuldu! - 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede 33 şüpheli yer aldı. Örgütün lideri olduğu iddia edilen Mustafa Duran'ın kırmızı bültenle aranırken Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalandığı ve Türkiye'ye iade sürecinin devam ettiği bildirildi.

Sahte özgeçmişli barondan Youtube'da bahis kılavuzu: Dubai'de yakalanan Mustafa Duran'ın akılalmaz oyunu bozuldu! - 2

MERKEZ BANKASINA SUNULAN ÖZGEÇMİŞ İNCELENDİ

İddianameye yansıyan denetim raporlarında, Mustafa Duran'ın şirket adına kurumsal bir görünüm oluşturmak amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına sunduğu özgeçmişte London School of Economics mezunu olduğunu beyan ettiği belirtildi.

Sahte özgeçmişli barondan Youtube'da bahis kılavuzu: Dubai'de yakalanan Mustafa Duran'ın akılalmaz oyunu bozuldu! - 3

Merkez Bankası denetçilerinin söz konusu eğitim bilgisinin doğrulanması amacıyla istediği öğrenim belgelerinin şirket tarafından ibraz edilmediği kaydedildi. Dosyada bu durumun, özgeçmişteki eğitim beyanının gerçeği yansıtmadığına ve denetim makamlarına güven veren bir görünüm oluşturulmaya çalışıldığına ilişkin şüphe doğurduğu aktarıldı. Mustafa Duran'ın geçmişte yayımlanan bir söyleşisinde de London School of Economics mezunu olduğunu söylediği görülüyor.

Sahte özgeçmişli barondan Youtube'da bahis kılavuzu: Dubai'de yakalanan Mustafa Duran'ın akılalmaz oyunu bozuldu! - 4

BANKALAR ŞÜPHELİ İŞLEMLER NEDENİYLE İLİŞKİYİ SONLANDIRDI

İddianamede, IQ Money hakkındaki bulguların yalnızca dolaylı değerlendirmelere değil; banka kayıtları, denetim raporları ve mali analizlere dayandığı savunuldu.

Dosyaya göre çok sayıda banka, IQ Money ile olan iş ilişkisini "hayatın olağan akışına aykırı işlemler", "bahis ve kumar şüphesi" ve "bankayı yanıltmaya yönelik işlemler" gerekçeleriyle sonlandırdı.

Sahte özgeçmişli barondan Youtube'da bahis kılavuzu: Dubai'de yakalanan Mustafa Duran'ın akılalmaz oyunu bozuldu! - 5

Bir kamu bankasının uyum birimince IQ Money'e bağlı bazı alt iş yeri yetkililerinin sistemde "Yasaklı TCKN – Uyum Müdürlüğü Kod: B02 (BAHİS)" şeklinde işaretlendiği ve hesaplarda oluşan yüksek işlem hacmine dikkat çekildiği belirtildi.

Sahte özgeçmişli barondan Youtube'da bahis kılavuzu: Dubai'de yakalanan Mustafa Duran'ın akılalmaz oyunu bozuldu! - 6

YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNDE 287 TESPİT

İddianamede, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin yasa dışı bahis sitelerinin ödeme ekranlarını inceleyerek IQ Money'e ait olduğu değerlendirilen IBAN ve sanal POS bilgilerinin bu platformlarda kullanıldığını 287 kez raporladığı öne sürüldü.

Savcılığın iddiasına göre şirket üzerinden gerçekleştirilen toplam işlem hacmi yaklaşık 155 milyar liraya ulaştı. İddianamede sistemin 196 farklı yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı olduğu ileri sürüldü.

Sahte özgeçmişli barondan Youtube'da bahis kılavuzu: Dubai'de yakalanan Mustafa Duran'ın akılalmaz oyunu bozuldu! - 7

YOUTUBE'DA BAHİS ÖDEME REHBERİ İDDİASI

Denetim raporlarında, YouTube'da "IQ Money Bahis" ve "IQ Money Yatırım" ifadeleriyle yapılan aramalarda yasa dışı bahis sitelerine para aktarılmasını anlatan içeriklere ulaşıldığı belirtildi.

Dosyada özellikle "GrandPashaBet'te IQ Money ile nasıl yatırım yapılır" başlıklı videonun, bahis sitesine para yatırmak isteyen kullanıcılara IQ Money altyapısını ödeme kanalı olarak kullanma yöntemini anlattığı öne sürüldü.

Bu içerikler, savcılık tarafından şirket altyapısının yasa dışı bahis ekosisteminde bilindiğini ve ödeme yöntemi olarak tanıtıldığını gösteren deliller arasında değerlendirildi.

Sahte özgeçmişli barondan Youtube'da bahis kılavuzu: Dubai'de yakalanan Mustafa Duran'ın akılalmaz oyunu bozuldu! - 8

YASA DIŞI ÖDEME PANELLERİ DOSYAYA GİRDİ

MASAK raporuna göre IQ Money tarafından sağlandığı öne sürülen API yazılımlarının "bankexpresspayment" ve "e-fastpayment" isimli özel panellere entegre edildiği tespit edildi.

İddianamede bu panellerin; 1xBet, Meritking, Onwin ve Sahabet'in de aralarında bulunduğu 196 yasa dışı bahis sitesindeki kullanıcıların para yatırma ve çekme taleplerini otomatik olarak yönetmek amacıyla kullanıldığı ileri sürüldü.

Sahte özgeçmişli barondan Youtube'da bahis kılavuzu: Dubai'de yakalanan Mustafa Duran'ın akılalmaz oyunu bozuldu! - 9

33 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME

Sabah'ın haberine göre; Mustafa Duran ve beraberindeki şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "yasa dışı bahse aracılık etme" suçlamalarıyla dava açılması talep edildi.

İddianamede Mustafa Duran, yapılanmanın lideri olarak gösterildi. Ancak söz konusu suçlamalar henüz kesinleşmiş bir mahkeme hükmü niteliği taşımıyor. Duran'ın Dubai'de yakalanmasının ardından Türkiye'ye iadesine ilişkin işlemlerin sürdüğü bildirildi.

IQ Money'in elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine ilişkin izin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 5 Eylül 2025 tarihli kararıyla iptal edildi.

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