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155 milyarlık yasa dışı bahis vurgunu! IQ Money baronu Mustafa Duran Dubai'de yakalandı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yasal ödeme kuruluşu maskesiyle faaliyet gösterdiği öne sürülen IQ Money Ödeme Hizmetleri merkezli soruşturma tamamlandı. Savcılığın hazırladığı iddianamede, 196 yasa dışı bahis sitesi üzerinden yaklaşık 155 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığı, suç gelirlerinin ise çeşitli yöntemlerle aklanmaya çalışıldığı iddia edildi.

155 milyarlık yasa dışı bahis vurgunu! IQ Money baronu Mustafa Duran Dubai'de yakalandı 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kemal Aktaş koordinesinde, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. merkezli yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

155 milyarlık yasa dışı bahis vurgunu! IQ Money baronu Mustafa Duran Dubai'de yakalandı 2

İddianamede, yasal ödeme kuruluşu lisansının yasa dışı bahis faaliyetleri için kullanıldığı, suçtan elde edilen gelirlerin ise çeşitli yöntemlerle aklanmaya çalışıldığı öne sürüldü.

155 milyarlık yasa dışı bahis vurgunu! IQ Money baronu Mustafa Duran Dubai'de yakalandı 3

ÖRGÜT LİDERİNİN DUBAİ'DE YAKALANDIĞI BELİRTİLDİ

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre iddianamede, örgütün elebaşı olduğu iddia edilen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Mustafa Duran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalandığı, Türkiye'ye iade sürecinin sürdüğü belirtildi.

155 milyarlık yasa dışı bahis vurgunu! IQ Money baronu Mustafa Duran Dubai'de yakalandı 4

Şüpheliler hakkında "yasa dışı bahise aracılık etme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 18 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istendi.

155 milyarlık yasa dışı bahis vurgunu! IQ Money baronu Mustafa Duran Dubai'de yakalandı 5

MASAK RAPORLARINDA 155 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

İddianamede yer alan MASAK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) raporlarına göre örgütün kontrolündeki paravan şirketler ile IQ Money altyapısı üzerinden geçen toplam işlem hacminin 155 milyar 518 milyon 792 bin 790 lira olduğu ifade edildi.

155 milyarlık yasa dışı bahis vurgunu! IQ Money baronu Mustafa Duran Dubai'de yakalandı 6

Rapora göre bu tutarın en az 78 milyar lirasının yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarıyla bağlantılı olduğuna yönelik kuvvetli şüphe bulunduğu kaydedildi.

155 milyarlık yasa dışı bahis vurgunu! IQ Money baronu Mustafa Duran Dubai'de yakalandı 7

İDDİANAMEDE AKLAMA YÖNTEMLERİ DE YER ALDI

İddianamede, yasa dışı bahis gelirlerinin önce paravan teknoloji şirketlerine "yazılım bedeli" adı altında aktarıldığı, ardından kuyumculuk firmaları, altın alımları, lüks araçlar, gayrimenkuller ve kripto varlıklar üzerinden sistemli şekilde aklanmaya çalışıldığı öne sürüldü.

155 milyarlık yasa dışı bahis vurgunu! IQ Money baronu Mustafa Duran Dubai'de yakalandı 8

Savcılık, faaliyet izni iptal edilen şirket üzerinden yurt dışına para transferleri gerçekleştirildiğini, suç gelirlerinin bir bölümünün soğuk kripto cüzdanları aracılığıyla yurt dışına çıkarıldığını da iddia etti.

155 milyarlık yasa dışı bahis vurgunu! IQ Money baronu Mustafa Duran Dubai'de yakalandı 9

SAVCILIK EN ÜST SINIRDAN CEZA TALEP ETTİ

İddianamede, Merkez Bankası denetimleri sırasında şirket sistemlerine erişimin engellendiği, daha sonra TMSF'nin kayyım olarak atanmasının ardından bilgi işlem altyapısı ile muhasebe kayıtlarının ortadan kaldırıldığı da öne sürüldü.

155 milyarlık yasa dışı bahis vurgunu! IQ Money baronu Mustafa Duran Dubai'de yakalandı 10

Savcılık, şüphelilere ait para, taşınmaz ve araçlara el konulmasını, sanıkların ise örgütlü suç hükümleri kapsamında en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

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