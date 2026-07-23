155 milyarlık yasa dışı bahis vurgunu! IQ Money baronu Mustafa Duran Dubai'de yakalandı

Rapora göre bu tutarın en az 78 milyar lirasının yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarıyla bağlantılı olduğuna yönelik kuvvetli şüphe bulunduğu kaydedildi.

İDDİANAMEDE AKLAMA YÖNTEMLERİ DE YER ALDI İddianamede, yasa dışı bahis gelirlerinin önce paravan teknoloji şirketlerine "yazılım bedeli" adı altında aktarıldığı, ardından kuyumculuk firmaları, altın alımları, lüks araçlar, gayrimenkuller ve kripto varlıklar üzerinden sistemli şekilde aklanmaya çalışıldığı öne sürüldü.

Savcılık, faaliyet izni iptal edilen şirket üzerinden yurt dışına para transferleri gerçekleştirildiğini, suç gelirlerinin bir bölümünün soğuk kripto cüzdanları aracılığıyla yurt dışına çıkarıldığını da iddia etti.

SAVCILIK EN ÜST SINIRDAN CEZA TALEP ETTİ İddianamede, Merkez Bankası denetimleri sırasında şirket sistemlerine erişimin engellendiği, daha sonra TMSF'nin kayyım olarak atanmasının ardından bilgi işlem altyapısı ile muhasebe kayıtlarının ortadan kaldırıldığı da öne sürüldü.