155 milyarlık yasa dışı bahis vurgunu! IQ Money baronu Mustafa Duran Dubai'de yakalandı
Yasal ödeme kuruluşu maskesiyle faaliyet gösterdiği öne sürülen IQ Money Ödeme Hizmetleri merkezli soruşturma tamamlandı. Savcılığın hazırladığı iddianamede, 196 yasa dışı bahis sitesi üzerinden yaklaşık 155 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığı, suç gelirlerinin ise çeşitli yöntemlerle aklanmaya çalışıldığı iddia edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kemal Aktaş koordinesinde, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. merkezli yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
İddianamede, yasal ödeme kuruluşu lisansının yasa dışı bahis faaliyetleri için kullanıldığı, suçtan elde edilen gelirlerin ise çeşitli yöntemlerle aklanmaya çalışıldığı öne sürüldü.
ÖRGÜT LİDERİNİN DUBAİ'DE YAKALANDIĞI BELİRTİLDİ
Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre iddianamede, örgütün elebaşı olduğu iddia edilen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Mustafa Duran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalandığı, Türkiye'ye iade sürecinin sürdüğü belirtildi.
Şüpheliler hakkında "yasa dışı bahise aracılık etme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 18 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istendi.
MASAK RAPORLARINDA 155 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ
İddianamede yer alan MASAK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) raporlarına göre örgütün kontrolündeki paravan şirketler ile IQ Money altyapısı üzerinden geçen toplam işlem hacminin 155 milyar 518 milyon 792 bin 790 lira olduğu ifade edildi.