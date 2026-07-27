Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından afetzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 5 milyon lira tutarında kaynak aktarıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kastamonu'nun Cide ilçesinde sel felaketinden etkilenen ailelere, ilk aşamada hane başına 10 bin lira yardım ödemesi yapılacağını bildirdi.



Bakan Göktaş, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlara ilk aşamada temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hane başı 10 bin lira olmak üzere bölgeye 5 milyon lira kaynak aktardıklarını belirtti.



Psikososyal Destek Ekipleri ile ilk andan itibaren sahada etkin bir şekilde çalışmalar sürdürdüklerini, ilde faaliyet gösteren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarıyla hane ziyaretlerini aralıksız gerçekleştirdiklerini kaydeden Göktaş, "Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.