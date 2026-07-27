Ankara'daki fuhuş yuvasına operasyon! LGBT sapkınlığına geçit yok: Sixtiees Pub'ta 7 kişi için tutuklama talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çankaya'daki Sixtiees Pub'a "fuhuş için yer ve imkân sağlama" ile "müstehcenlik" suçlamaları kapsamında operasyon düzenlendi. İşletme sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çankaya ilçesi Tunalı Hilmi Caddesi'nde faaliyet gösteren Sixtiees Pub isimli işletmeye yönelik "fuhuş için yer ve imkân sağlama" ile "müstehcenlik" suçları kapsamında soruşturma başlatıldı. CİNSEL İÇERİKLİ GÖSTERİLER ORGANİZE ETTİLER! CİMER'E ÇOK SAYIDA ŞİKAYET Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, işletme hakkında yapılan CİMER ihbarları, bilgi sahibi kişilerin ifadeleri, açık kaynak paylaşımları ve kullanıcı yorumlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu işletmede cinsel içerikli gösterilerin organize edildiği, fiziki cinsel fiiller ile teşhir niteliğindeki eylemlere yer ve imkân sağlandığı yönünde bulgular elde edildi. Bu kapsamda, Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 25 Temmuz 2026 tarihli kararı doğrultusunda işletmede arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

TELEFON İNCELEMESİNDE GÖRÜNTÜLER TESPİT EDİLDİ Soruşturma kapsamında işletmenin mesul müdürü Şenhan Şenel'in cep telefonunda yapılan incelemede, işletme içerisinde kaydedildiği değerlendirilen müstehcen nitelikteki bazı dans görüntülerini, işletme sahibi Ceyhun Toker'in eşi ve aynı zamanda işletme çalışanı olan Hayriye Bayazıdoğlu Toker'e gönderdiğine ilişkin bulgulara ulaşıldı. Söz konusu görüntülerin daha sonra Hayriye Bayazıdoğlu Toker tarafından işletmeye ait sosyal medya hesabından paylaşıldığı değerlendirildi. Şüphelinin ifadesinde de görüntülerin paylaşılmasına ilişkin tevilli ikrar niteliğinde beyanlarda bulunduğu belirtildi.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA AYRICA "MÜSTEHCENLİK" SUÇLAMASI Elde edilen dijital deliller ve şüpheli beyanları doğrultusunda işletme sahibi Ceyhun Toker, mesul müdür Şenhan Şenel ve işletme çalışanı Hayriye Bayazıdoğlu Toker hakkında ayrıca "müstehcenlik" suçundan da işlem yapıldı.