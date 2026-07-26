Yapılan incelemede çöken beton parçaları ve molozların binanın yanında park halinde bulunan bazı araçlara isabet ettiği belirlendi. Ekipler, caddeye saçılan beton parçalarını temizlerken, binanın çevresi bariyer ve güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Kartal'ın Esentepe Mahallesi Yıldız Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında daha önce tahliye edilen 5 katlı binanın üçüncü, dördüncü ve beşinci kat balkonları ile üst kat duvarının bir bölümü kendiliğinden çöktü.

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"BİNANIN DİĞER TARAFLARI DA ÇATIRDIYOR"

Mahalle sakinlerinden Musa Keleş, büyük bir gürültüyle uyandıklarını ve korkuyla dışarı çıktıklarını söyledi. Binadan uzun süredir çatırdama sesleri geldiğini belirten Keleş, şunları kaydetti:

"Yüksek bir sese uyandık. Hemen buraya geldik. Çatırtı sesleri devam ediyordu ve itfaiyeyi aradık. İtfaiye ve zabıta geldi. Şerit çektiler ama binadaki tehlike devam ediyor. Yaklaşık 4 haftadır böyle, yıkımı yapmadılar. Her gün buraya polis geliyor. Yasaklı madde kullananlar da binaya girip çıkıyor. Burada bir tehlike altında böyle bekliyoruz. Belediye geliyor zaman zaman, ceza kesip gidiyor. Tedirginlik var, sokakta insanlar var, aktif bir cadde burası. Bugün burası yıkıldı, çatıyı görüyorsunuz, o çatı da gelecek gibi görünüyor. Binanın diğer tarafları da çatırdıyor. Bahçede çocuklarımız var, arabamız var, bakalım ne olacak, bekliyoruz böyle."

Keleş, müteahhide ulaşmaya çalıştıklarını ancak sonuç alamadıklarını belirterek, "Bir arkadaşımız müteahhidi aradı. Müteahhit 'Beni niye arıyorsunuz?' diyor. Zabıta burada, vatandaş burada ama müteahhit ortada yok. Böyle sorumsuzluk olmaz" ifadelerini kullandı.