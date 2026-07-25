İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde: En yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, EUROCONTROL'ün 13-19 Temmuz tarihlerini kapsayan Avrupa Havacılık Raporu'na göre günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul'u Amsterdam, Paris Charles de Gaulle, Londra Heathrow ve Frankfurt havalimanları takip etti.