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Eyüpsultan'da yolcu otobüsü faciası: 30 yaralı, 2'sinin durumu ciddiyetini koruyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Eyüpsultan'da yolcu otobüsü faciası: 30 yaralı, 2'sinin durumu ciddiyetini koruyor

İstanbul Eyüpsultan'da Sinop'tan gelen şehirler arası yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir otomobile ardından yönlendirme tabelasına çarptı. Kazada 30 kişi yaralanırken, İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner 2 yaralının genel durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 30 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, 2 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

EYÜPSULTAN'DA YOLCU OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

EYÜPSULTAN'DA YOLCU OTOBÜSÜ KAZASI: 30 KİŞİ YARALANDI! İL SAĞLIK MÜDÜRÜ SON DURUMU AÇIKLADI

Kaza, Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi. Sinop'tan İstanbul'a gelen şehirler arası yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce seyir halindeki bir otomobile, ardından da yönlendirme tabelasına çarptı.

Eyüpsultan'da yolcu otobüsü faciası: 30 yaralı, 2'sinin durumu ciddiyetini koruyor - 1

KAZADA 30 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Eyüpsultan'da yolcu otobüsü faciası: 30 yaralı, 2'sinin durumu ciddiyetini koruyor - 2

Yetkililer, yaralıların tedavilerinin hastanelerde sürdüğünü bildirdi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ABDULLAH EMRE GÜNER AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, N sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Eyüpsultan'da yolcu otobüsü faciası: 30 yaralı, 2'sinin durumu ciddiyetini koruyor - 3

"Eyüpsultan ilçemizde meydana gelen şehirler arası yolcu otobüsü kazasında yaralanan 30 vatandaşımız, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelerimize sevk edilmiştir. Yaralılarımızın tedavi süreçleri hastanelerimizde titizlikle sürdürülmektedir. 2 hastamızın genel durumu ciddiyetini korumaktadır."

Eyüpsultan'da yolcu otobüsü faciası: 30 yaralı, 2'sinin durumu ciddiyetini koruyor - 4

Güner açıklamasının devamında şu değerlendirmede bulundu:

"Olayın ardından sağlık ekiplerimiz tüm imkanlarıyla hızla bölgeye intikal etmiş olup, süreç yakından takip edilmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık ekiplerinin olayın ardından hızla bölgeye sevk edildiği belirtilirken, hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının yakından takip edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Eyüpsultan'da yolcu otobüsü faciası: 30 yaralı, 2'sinin durumu ciddiyetini koruyor - 5

EYÜPSULTAN'DAKİ OTOBÜS KAZASI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Eyüpsultan'daki otobüs kazası nerede meydana geldi?

Kaza, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi.

Kazada kaç kişi yaralandı?

Kazada toplam 30 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Ağır yaralı var mı?

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner'in açıklamasına göre 2 yaralının genel durumu ciddiyetini koruyor.

Kazanın nedeni ne olarak açıklandı?

İlk belirlemelere göre kaza, otobüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.

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