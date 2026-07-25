Eyüpsultan'da yolcu otobüsü faciası: 30 yaralı, 2'sinin durumu ciddiyetini koruyor
İstanbul Eyüpsultan'da Sinop'tan gelen şehirler arası yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir otomobile ardından yönlendirme tabelasına çarptı. Kazada 30 kişi yaralanırken, İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner 2 yaralının genel durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 30 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, 2 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
EYÜPSULTAN'DA YOLCU OTOBÜSÜ KAZASI: 30 KİŞİ YARALANDI! İL SAĞLIK MÜDÜRÜ SON DURUMU AÇIKLADI
Kaza, Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi. Sinop'tan İstanbul'a gelen şehirler arası yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce seyir halindeki bir otomobile, ardından da yönlendirme tabelasına çarptı.
KAZADA 30 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yetkililer, yaralıların tedavilerinin hastanelerde sürdüğünü bildirdi.
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ABDULLAH EMRE GÜNER AÇIKLAMA YAPTI
İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, N sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: