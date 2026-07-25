Kaza, Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi. Sinop'tan İstanbul'a gelen şehirler arası yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce seyir halindeki bir otomobile, ardından da yönlendirme tabelasına çarptı.

KAZADA 30 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.