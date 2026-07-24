Muhalif medyanın "kült figürleri" çöktü! Balondan kahramanlar
Muhalefetin ve muhalif medyanın ideolojik hırslarla, PR stratejileriyle göklere çıkardığı figürler gerçeklik duvarına çarpmaya devam ediyor. Siyasette Ekrem İmamoğlu ile başlayan "kurtarıcı" illüzyonu dev yolsuzluk çarkıyla çökerken, sivil toplumda "yardım meleği" olarak sunulan Haluk Levent balonu da kumar skandalları ve bağış itiraflarıyla patladı.
Muhalif medyanın ve siyasi çevrelerin PR stratejileriyle dokunulmaz birer "kült figür" haline getirdiği isimlerin gerçeklikle yüzleştiğinde çöküş yaşaması toplumsal alanda büyük hayal kırıklıklarına yol açıyor.
İMAMOĞLU YOLSUZLUKTAN TUTUKLANDI!
CHP'li Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından 23 Mart 2025'te tutuklandı.
HALUK LEVENT BAĞIŞ PARALARINI KUMARA YATIRDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dernek başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Haluk Levent tutuklandı.
"MUHALİFETİN BALONDAN KAHRAMANLARI GERÇEKLİK DUVARINA ÇARPTI!"
Sabah Gazetesi yazarı Tuba Kalçık, muhalefet anlayışının ve muhalif medyanın 'kahraman yaratma' hastalığını sert bir dille eleştirdi. Siyasette Ekrem İmamoğlu, sivil toplumda ise Haluk Levent etrafında örülen "kurtarıcı" illüzyonunun çöktüğünü belirten Kalçık, PR stratejileriyle şişirilen figürlerin gerçeklik duvarına çarparak patladığını vurguladı.
İşte Kalçık'ın köşesine taşıdığı o yazı:
Muhalif kesimin bu kaçıncı hayal kırıklığı, ben artık saymaktan vazgeçtim desem yeridir. İdeolojik körlük ve siyasi öfke ile tamamen mantığı kaybetmiş bir kesim var bu ülkede. Önce İmamoğlu balonu patladı, şimdi de Haluk Levent. Muhalif medyanın el birliğiyle ürettiği, medya ve PR stratejileriyle göklere çıkardığı bu figürler, ne yazık ki gerçeklik duvarına çarptıklarında patlamaya mahkum birer "balondan kahramana" dönüştü.
Bu trajik döngünün sivil toplumdaki karşılığı Haluk Levent, siyaset sahnesindeki prototipi ise Ekrem İmamoğlu'dur. Haluk Levent'i 6 Şubat Depremi'nde sivil toplumun dokunulmaz lideri gibi lanse eden muhalif kesim, AFAD ve Kızılay'ı da aynı motivasyonla itibarsızlaştırmak için türlü yalanlar ortaya attı.