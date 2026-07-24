Burada muhalif medyanın da manipülatif ve mesnetsiz haberlerini unutmayalım. Toplumun devlete olan güvenini, inancını yıkmaya yönelik absürt iddialar belli çevreler tarafından sistematik olarak dile getirildi. Toplumun duyguları istismar edilerek, milyarlarca bağışın AHBAP Derneği'ne gitmesini sağladılar.

6 Şubat'tan sonra muhalif kesimin umudu olarak görülen 'yardım prensi Haluk Levent'i eleştirmek şöyle dursun, kendi mahallesinde sorgulayanların bile aforoz edildiği bir kült figüre dönüştürdüler.

ŞİŞİRİLMİŞ YARDIM MELEĞİ

Yargının ortaya koyduğu somut gerçeklerle 'şişirilmiş yardım meleği' Haluk Levent balonunun da nasıl patladığını hepimiz gördük. Depremzedelerin hakları olan milyarlarca liralık bağışın şahsi kumar borçlarına teminat yapıldığının, paraların kumar masalarında ve kişisel hesaplarda eritildiğinin bizzat kendi itiraflarıyla ortaya çıkması, sivil alanda yaratılmak istenen kahraman imajını yerle bir etti.

Medyası da başta olmak üzere muhalif kesimin aylarca 'devlet yapamaz, AHBAP yapar' yalanıyla inşa ettikleri dünya büyük bir gürültüyle çöktü.

Aslında bu durumun bir benzeri daha önce de yaşanmıştı yine aynı kesimde. Siyasi nefret ve öfkeyle, 'figür fetişizmine' sığınan bu kesimin, bir önceki 'balon kahramanı' da Ekrem İmamoğlu'ydu. 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildiğinde muhalif kesimde adeta bir 'demokrasi kahramanı', 'kurtarıcı' gibi sunulan İmamoğlu'nun da bu makyajının altından nasıl yolsuzlukların, rüşvetlerin çıktığını gördük.

Muhalefetin ve onun kitlelerince yaratılan 'İmamoğlu illüzyonu'nun hayal kırıklığı hâlâ devam ederken şimdi de Haluk Levent gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldılar. Muhalif kesimin 'kahraman yaratma' hastalığı hep aynı şekilde sonuçlanıyor. Koca bir hayal kırıklığı... Büyük umutlarla şişirilen 'kahramanlar' büyük bir gürültüyle patlıyor.