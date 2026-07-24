Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Özbekistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, Mirziyoyev'i, 11-12 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi'ne davet ederken, doğum gününü de kutladı.