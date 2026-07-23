Bakan Güler'den kritik kabul: ABD'li askeri heyetle görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, veda ziyaretinde bulunan ABD Savunma ve Hava Ataşesi Albay Lichter ile göreve yeni başlayan ABD Savunma Ataşesi Albay Friar'ı kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, veda ziyaretinde bulunan ABD Kıdemli Askeri Temsilcisi, Savunma ve Hava Ataşesi Albay Lichter'ı ve yeni göreve başlayan ABD Savunma Ataşesi Albay Friar'ı kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, veda ziyaretinde bulunan ABD Kıdemli Askeri Temsilcisi, Savunma ve Hava Ataşesi Albay Lichter'ı ve yeni göreve başlayan ABD Savunma Ataşesi Albay Friar'ı kabul etti" denildi