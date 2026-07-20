Özgür Özel'in bugün "Yeni Parti"yi açıklayacağı iddiası! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

CHP'deki yeni parti tartışmaları A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Melih Altınok'un sunduğu Sebep Sonuç programında konuşan Siyasi Analist Savcı Sayan, Özgür Özel'in "Yeni Parti" çıkışını değerlendirerek CHP'deki değişim sürecine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. İmamoğlu'nun CHP'ye katılım sürecinin "planlı bir proje" olduğunu öne süren Sayan, "Ana nokta İmamoğlu, Özgür Özel ise ahtapotun bacağı" ifadelerini kullandı.

"YENİ PARTİ" CHP'SİZ CHP Mİ OLACAK? A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu "Sebep Sonuç" programında, CHP içerisinde yaşanan hareketlilik ve Özgür Özel'in yeni parti kurma iddiaları masaya yatırıldı. ÖZGÜR ÖZEL: "ŞİMDİLİK YENİ PARTİ DİYELİM"

Hatırlanacağı üzere tartışmaların odağındaki isim olan CHP Milletvekili Özgür Özel, kendisine yöneltilen parti ismi sorusuna, "Şimdilik Yeni Parti diyelim. Yeni bir isim olana kadar Yeni Parti diyelim de... Yeni Parti diyelim" sözleriyle yeni oluşumun sinyalini verdi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Siyasi Analist Savcı Sayan, CHP'deki genel başkan değişiminin ve yeni oluşum çabalarının arkasındaki "üst akıl" planlarını bir bir deşifre ederken, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel üzerinden yürütülen stratejiye dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. "GAZETECİ GÖRÜNÜMLÜ ELEMANLAR VAR"

Siyasetin perde arkasındaki istihbari ağlara dikkat çeken Savcı Sayan, "Sayın Baykal böyle özel bazen görüşmelerimizde bize üç dört tane gazetecinin ismini söyledi. Dedi ki 'Bunlar Amerika ile direkt bağlantılı çalışıyorlar, elemanlarıdırlar.' Onlar da Türkiye'nin böyle çok üstte görünen gazetecileri diye biliyorum. İsimlerini de biliyorum, tabii bize teslim edildi o gün isimleri. Gerçekten Türkiye'de böyle çalışan gazeteciler var" ifadelerini kullandı.

(Foto: AA) "KILIÇDAROĞLU TASFİYE EDİLDİ, ÖZEL VE İMAMOĞLU DEVREDE"

Özgür Özel'in bu çıkışını değerlendiren Savcı Sayan, "Türkiye'ye operasyon yapmak isteyen güçlerin bir partiye ihtiyacı var. Sürekli büyük, AK Parti'den sonra Türkiye'de belli bir rakama ulaşmış partiye ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla bu partiye operasyon yapıyorlar. Şimdi Kılıçdaroğlu ile birlikte yaptılar; Baykal'ı gönderdiler, Kılıçdaroğlu'nu getirdiler. Dediler ki 'Kılıçdaroğlu ile biz Türkiye'yi dizayn edeceğiz.' Belli bir süre sonra Kılıçdaroğlu bunların niyetini anladı, geri adım attı. Bunlar Kılıçdaroğlu'nu gözden çıkardılar, şimdi Özgür Özel ve arkadaşlarını bu yola sevk ediyorlar" açıklamalarında bulundu.

"İMAMOĞLU PROJEDİR, ÖZGÜR ÖZEL AHTAPOTUN BACAĞIDIR"

CHP içerisindeki hiyerarşiyi ve Ekrem İmamoğlu'nun rolünü sert sözlerle eleştiren Savcı Sayan, "Ana nokta İmamoğlu, Özgür Özel ahtapotun bacağı. İmamoğlu için bilerek, tasarlayarak, planlayarak, taammüden yaptığını biliyorum. Çünkü İmamoğlu'nun bize gelişini, operasyonunu biliyorum. İmamoğlu CHP üye yapıldığında, jet hızıyla tepeden gelip üye yaptırıldığında, Baykal'a dayatıldığında zaten bir proje olduğu ortadaydı. O güne kadar köfteden başka bir şey bildiği yok" ifadeleriyle projenin geçmişine ışık tuttu.