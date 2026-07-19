Yangın sırasında dumandan etkilenen bir vatandaşa sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi uygulandı. Ekiplerin soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangında hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.