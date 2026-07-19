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Esenyurt'ta otel yangını! Yoğun duman paniği: Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Esenyurt'ta otel yangını! Yoğun duman paniği: Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İstanbul Esenyurt'ta bir otelin eksi 2'nci katındaki çamaşırhanede çıkan yangın, oteli yoğun dumanla kapladı. Duman nedeniyle içeride mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tahliye edildi. Olayda hayatını kaybeden ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sonrası binayı kaplayan yoğun duman nedeniyle içeride mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi.

ESENYURT'TAKİ OTEL YANGININDA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Olayda can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen bir kişiye ayakta müdahale edildi.

Esenyurt'ta otel yangını! Yoğun duman paniği: Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı - 1

YANGIN ÇAMAŞIRHANEDE ÇIKTI

Yangın, saat 02.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan otelin eksi 2'nci katındaki çamaşırhanede henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevlerin ardından oluşan yoğun duman kısa sürede otelin farklı katlarına yayıldı.

Esenyurt'ta otel yangını! Yoğun duman paniği: Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı - 2

MAHSUR KALANLAR MERDİVEN ARACIYLA KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çatı katı ile diğer katlarda mahsur kalan vatandaşları merdiven aracı kullanarak tahliye etti.

Esenyurt'ta otel yangını! Yoğun duman paniği: Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı - 3

BİR KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir vatandaşa sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi uygulandı. Ekiplerin soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Esenyurt'ta otel yangını! Yoğun duman paniği: Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı - 4

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangında hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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