Esenyurt'ta otel yangını! Yoğun duman paniği: Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı
İstanbul Esenyurt'ta bir otelin eksi 2'nci katındaki çamaşırhanede çıkan yangın, oteli yoğun dumanla kapladı. Duman nedeniyle içeride mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tahliye edildi. Olayda hayatını kaybeden ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sonrası binayı kaplayan yoğun duman nedeniyle içeride mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi.
Olayda can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen bir kişiye ayakta müdahale edildi.
YANGIN ÇAMAŞIRHANEDE ÇIKTI
Yangın, saat 02.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan otelin eksi 2'nci katındaki çamaşırhanede henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevlerin ardından oluşan yoğun duman kısa sürede otelin farklı katlarına yayıldı.
MAHSUR KALANLAR MERDİVEN ARACIYLA KURTARILDI
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çatı katı ile diğer katlarda mahsur kalan vatandaşları merdiven aracı kullanarak tahliye etti.