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Dünya Kupası öncesi yasa dışı bahise darbe! Bakan Gürlek detayları duyurdu: 6 bin 314 hesaba anlık bloke

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dünya Kupası öncesi yasa dışı bahise darbe! Bakan Gürlek detayları duyurdu: 6 bin 314 hesaba anlık bloke

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dünya Kupası finali öncesinde yasa dışı bahis ve sanal kumara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 19 adrese baskın yapıldığını, yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6 bin 314 banka hesabına ise eş zamanlı bloke konulduğunu açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dünya Kupası finali öncesinde yasa dışı bahis ve sanal kumara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyondan düzenlendiğini açıkladı.

Dünya Kupası öncesi yasa dışı bahise darbe! Bakan Gürlek detayları duyurdu: 6 bin 314 hesaba anlık bloke - 1

SİBER ZORBALARA KARŞI EYLEM PLANI DEVREDE

Türkiye'nin yasa dışı bahis ve kumarla mücadelesinin hukuki dayanaklarına dikkat çeken Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Cumhurbaşkanlığımızca 01.11.2025 tarihli ve 33064 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 'Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı' Genelgesi ile Adalet Bakanlığımızın koordinasyon toplantıları hakkındaki yazısı doğrultusunda çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

Mücadelenin kurumsal bir yapıya kavuştuğunu belirten Bakan Gürlek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde uzmanlık gerektiren bu sürecin takibi amacıyla 'Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu' kurulmuştur." sözleriyle devletin bu konudaki kararlılığını vurguladı.

Dünya Kupası öncesi yasa dışı bahise darbe! Bakan Gürlek detayları duyurdu: 6 bin 314 hesaba anlık bloke - 2

50 MİLYAR DOLARLIK DEVASA TEHLİKE ÖNGÖRÜLDÜ

Dünya Kupası organizasyonunun yasa dışı bahis pazarındaki hareketliliği artırdığına ilişkin dikkat çekici veriler paylaşan Bakan Akın Gürlek, "2022 yılında yasa dışı bahis için harcanan miktarın 35 milyar dolar olduğu, 2026 yılında ise bu rakamın 50 milyar dolar civarında olacağının öngörüldüğü değerlendirilmektedir." açıklamasında bulundu.

Bu devasa kara para trafiğinin önüne geçmek için düğmeye basıldığını belirten Gürlek, "Yasa dışı bahis trafiğinde en yüksek hacmin meydana geleceği Dünya Kupası final maçı için kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiği kanaatine ulaşılmıştır." sözleriyle operasyonun neden bu tarihte gerçekleştirildiğini açıkladı.

Dünya Kupası öncesi yasa dışı bahise darbe! Bakan Gürlek detayları duyurdu: 6 bin 314 hesaba anlık bloke - 3

6 BİN 314 BANKA HESABINA "FİNAL" DARBESİ

Kolluk birimlerinin teknik ve saha çalışmaları sonucunda şebekenin finansal ağının tespit edildiğini belirten Bakan Akın Gürlek, "Söz konusu suçta kullanıldığı değerlendirilen 6 bin 314 banka hesabı tespit edilmiştir." bilgisini verdi.

Operasyonun kritik anını anlatan Gürlek, "Yasa dışı bahis trafiğinin en yoğun olduğu final maçının başlamasıyla birlikte, tespit edilen banka hesaplarına anlık bloke konulması amacıyla ilgili bankalara eş zamanlı müzekkere yazılmıştır." ifadelerini kullandı.

Bu hamleyle milyarlarca liralık yasa dışı para trafiğinin sisteme girmesi veya yurt dışına aktarılmasının anlık müdahaleyle engellenmesi hedeflendi.

Dünya Kupası öncesi yasa dışı bahise darbe! Bakan Gürlek detayları duyurdu: 6 bin 314 hesaba anlık bloke - 4

"PANEL" SİSTEMLERİ VE 19 FİNANS EVİ DEŞİFRE EDİLDİ

Şebekenin teknolojik altyapısına yönelik operasyonun detaylarını da paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yasa dışı bahis sitelerine entegre hâlde çalıştığı değerlendirilen PANEL sisteminin bulunduğu toplam 19 dış finans evi deşifre edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Suç organizasyonunun yöneticilerine yönelik operasyonların sürdüğünü belirten Gürlek, "Bu yapılarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

Bakan Gürlek, devletin yasa dışı bahis ve sanal kumar düzenine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayarak, "Adli takibatlar ivedilikle, öncelikli ve aralıksız şekilde sürdürülmektedir." ifadeleriyle sürecin titizlikle devam ettiğini belirtti.

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