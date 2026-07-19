Dünya Kupası öncesi yasa dışı bahise darbe! Bakan Gürlek detayları duyurdu: 6 bin 314 hesaba anlık bloke
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dünya Kupası finali öncesinde yasa dışı bahis ve sanal kumara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 19 adrese baskın yapıldığını, yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6 bin 314 banka hesabına ise eş zamanlı bloke konulduğunu açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dünya Kupası finali öncesinde yasa dışı bahis ve sanal kumara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyondan düzenlendiğini açıkladı.
SİBER ZORBALARA KARŞI EYLEM PLANI DEVREDE
Türkiye'nin yasa dışı bahis ve kumarla mücadelesinin hukuki dayanaklarına dikkat çeken Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Cumhurbaşkanlığımızca 01.11.2025 tarihli ve 33064 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 'Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı' Genelgesi ile Adalet Bakanlığımızın koordinasyon toplantıları hakkındaki yazısı doğrultusunda çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.
Mücadelenin kurumsal bir yapıya kavuştuğunu belirten Bakan Gürlek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde uzmanlık gerektiren bu sürecin takibi amacıyla 'Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu' kurulmuştur." sözleriyle devletin bu konudaki kararlılığını vurguladı.
50 MİLYAR DOLARLIK DEVASA TEHLİKE ÖNGÖRÜLDÜ
Dünya Kupası organizasyonunun yasa dışı bahis pazarındaki hareketliliği artırdığına ilişkin dikkat çekici veriler paylaşan Bakan Akın Gürlek, "2022 yılında yasa dışı bahis için harcanan miktarın 35 milyar dolar olduğu, 2026 yılında ise bu rakamın 50 milyar dolar civarında olacağının öngörüldüğü değerlendirilmektedir." açıklamasında bulundu.
Bu devasa kara para trafiğinin önüne geçmek için düğmeye basıldığını belirten Gürlek, "Yasa dışı bahis trafiğinde en yüksek hacmin meydana geleceği Dünya Kupası final maçı için kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiği kanaatine ulaşılmıştır." sözleriyle operasyonun neden bu tarihte gerçekleştirildiğini açıkladı.