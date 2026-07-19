Çatalca'da korkutan yangın! Helikopterle müdahale edildi

İstanbul Çatalca'da tarlada başlayan yangın ağaçlık alana sıçradı. Alevler yangın söndürme helikopterinin de müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın saat 14.30 sıralarında Çatalca ilçesi İzzettin Mahallesi'nde bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlada başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere yangın söndürme helikopteri de müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.