Erzincan'da feci kaza! Otomobil tarlaya devrildi: Ölü ve yaralı var
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Erzincan’da seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya devrildi. Can pazarının yaşandığı feci kazada araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.
R.Ö.E'nin (30) kullandığı 24 ACT 016 plakalı otomobil, Refahiye-İliç kara yolu Yuvadağı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yolun karşı tarafına geçtikten sonra tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Arzu E. (51) Dr. Fahrettin Uğur Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Arzu E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.