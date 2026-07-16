Bakanlıktan tehlikeli oyuncağa fren! Peluş kaz toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını tehdit eden bir oyuncak için harekete geçti. Piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında gerçekleştirilen laboratuvar analizlerinde, "peluş kaz" olarak satılan oyuncağın TS EN 71-1 standardında yer alan mekanik güvenlik kriterlerini karşılamadığı belirlendi. Bunun üzerine ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, raflardan toplatılması kararı alındı.

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"BOĞULMA RİSKİ OLUŞTURUYOR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, oyuncağın küçük parçalara ayrılabildiği ve özellikle bebekler ile küçük yaştaki çocuklar açısından ciddi boğulma riski taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, "TS EN 71-1 standardında öngörülen mekanik güvenlik kriterlerini karşılamadığı ve küçük parçalara ayrılarak boğulma riski oluşturduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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Bakanlık, çocukların güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.

Açıklamada, "Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden hiçbir ürüne müsamaha göstermiyor, vatandaşlarımızın güvenli ürünlere erişimini sağlamak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerimizi bilimsel analizler ve laboratuvar incelemeleri doğrultusunda kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.

Toplatma kararı verilen ürün, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden de kamuoyunun erişimine açıldı.