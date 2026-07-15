Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen KDM-ORG platformu üzerinden şehit yakını ve gazilere ücretsiz teorik havacılık eğitimlerinin devam ettiğini açıkladı. Uraloğlu, platformda 750'den fazla eğitimin tek bir dijital sistem üzerinden yönetildiğini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen KDM-ORG platformunda şehit yakını ve gazilere ücretsiz sunulan teorik havacılık eğitimlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

750'DEN FAZLA EĞİTİM TEK PLATFORMDA KDM-ORG platformunun Türk sivil havacılığında eğitim, sınav ve yetkinlik süreçlerini dijital, standart ve veriye dayalı bir yapıyla yürüttüğünü belirten Uraloğlu, sivil havacılık sektörünün farklı alanlarına yönelik eğitim süreçlerinin tek bir dijital sistem üzerinden yönetildiğini ifade etti. Platformun sunduğu geniş imkanlara dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "KDM-ORG platformumuzda halihazırda 750'den fazla eğitim yer alıyor. Sivil havacılık sektörünün farklı alanlarına yönelik eğitim süreçlerini tek bir dijital sistem üzerinden yönetiyoruz" ifadelerini kullandı.