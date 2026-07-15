Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile tokalaştı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına katıldı. Başkan Erdoğan ayrıca programa iştirak eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına katıldı.
Programda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve eski Başbakan Binali Yıldırım da yer aldı.
Başkan Erdoğan ayrıca programa katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ayaküstü görüştü.
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Anma Töreni'nde net mesajlar verdi. FETÖ'cülerin hâlâ fırsat kolladığının altını çizen Erdoğan, yaşananların unutulması halinde geçmişteki sıkıntıların yeniden yaşanabileceği uyarısında bulundu.
FETÖ'nün emperyalistlerin maşası olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Türkiye düşmanlarına hizmetkârlık yapmayı sürdürüyorlar." dedi. 15 Temmuz'da emperyalist projenin çöpe atıldığını belirten Erdoğan, "Aziz milletimizin göğsünü siper etmesi neticesinde bu kirli plan bozulmuştur." ifadelerini kullandı.