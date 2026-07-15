Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile tokalaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına katıldı. Başkan Erdoğan ayrıca programa iştirak eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaştı.