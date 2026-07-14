'Yenidoğan çetesi' davasında ara karar açıklandı

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 10'u tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verildi.