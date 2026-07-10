Adli Tıp Raporu deşifre oldu! Yenidoğan çetesinin kan donduran vahşeti

Raporda, Hemşire Çağla Durmuş yetkisi olmamasına rağmen, Bebek Karakoç'un epikriz raporunu yazdığı, epikriz raporunu SGK'ya usulsüz şekilde fatura etmeye çalıştıkları değerlendirildi. Bebeğin raporunun, doktor olmayan kişilerce gerçek klinik durumunu yansıtmayacak şekilde düzenlenmiş olduğu, bunun tıp kurallarına uygun olmadığı, bebeğin doğum ağırlığının 3 bin 760 gram olarak kayda alındığı, yapısal akciğer anomalisi olmayan bir bebeğin 18 gün boyunca entübe kalmasının tıbben uygun olmadığı, epikrizde intrauterin bağırsak perforasyonu tanısı olan bebeğe doğduktan hemen sonra ağız yoluyla beslenemeyen hastaların besin ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan ve damar yoluyla verilen karışıma başlanmamasının tıbben uygun olmadığı belirtildi.

Raporda ayrıca bebeğin 10 günde yaklaşık bin gram tartı kaybı yaşadığı, bebeğin ihtiyacı olan TPN'nin sağlanamaması, bebekte gelişen kronik akciğer hasarının bebeğin nedeni açıklanamayacak bir şekilde aralıksız olarak 18 gün boyunca entübe olması ile bebekte gelişen kistik ensefalomalezinin ise uygunsuz ventilasyona bağlı metabolik durumunun bozulması ve beyin dolaşımının etkilenmesi ile ilişkili olduğunun düşünüldüğü, prenatal bağırsak perforasyonu tanısı olan ve doğumdan sonra 2'nci günde ameliyat edilerek 7 santimlik bağırsak segmenti çıkarılan bebekte ameliyatı sonrası 24'üncü güne kadar enteral beslenmeye başlanmamasının tıbben uygun olmadığı, bebeğe protein ve lipit içeren TPN verilmediği, bebekte kistik fibroz hastalığı olduğu, fakat bebeğe bu yönde herhangi bir tetkik yapıldığına dair dosyada kayıt bulunmadığı, bebek doğduktan sonra yaklaşık 7'nci günden itibaren kilo alması beklenirken, tıbben açıklanamayacak şekilde yaklaşık bin gram kilo kaybı olduğu, bebeğe uygun içerikli beslenme sağlanmamasının tıp kurallarına uygun olmadığı anlatıldı. Bebeğin annesi Sibel Karakoç'un polis merkezine gidip şikayetçi olduğu da raporda vurgulandı. Raporda ayrıca, Çağla Durmuş'un yazılması gereken epikriz raporlarını yazmadığını, bu durumu İlker Gönen'e söylediği de anlatıldı.

FIRAT SARI'NIN UYGULAMALARI TIP KURALLARINA UYGUN DEĞİL Özel Bağcılar Medilife Hastanesi'nde hayatını kaybeden Ayaz Karaduman bebek için hazırlanan raporun da detaylarına ulaşıldı. Raporda bebeğin, 36 hafta 1 günlük gebelik döneminde normal doğum ile 2 kilo 760 gram olarak dünyaya geldiği, canlı erkek bebek olduğu ve postnatal canlandırma ihtiyacının olmadığı, ilk muayenesini içeren kayıtta atipik yüzünün ve caput succadenum bulunduğunun belirtildiği, bebek odası izleminde sorunu olmayan bebeğin anne yanına verildiği, anne yanı izlemlerinin 22'inci saatinde solunum sıkıntısı ve hipoglisemi görüldüğü, bunun üzerine bebek odasına alındığı, beslenme sonrası kan şekerinin 57 olarak görüldüğü aktarıldı.

Raporda, yenidoğan yoğun bakım servisinde yer olmaması nedeniyle bebek Karaduman'ın tıp kurallarına uygun tanı, takip ve tedavi yürütülmeyecek hastaneye sevk edildiği, kendisinde mevcut sendromik hastalığın şiddetinin arttığı ve kısa sürede hayatını kaybettiği aktarıldı. Uygun yürütülmeyen tanı, takip ve tedavi sürecinin Bebek Karaduman'ın ölümü arasında illiyet bağının bulunduğu, yüksek kan amonyak seviyesi ile seyreden tanı konmamış metabolik hastalığı olan, arrest öyküsü olan bebeğin kurtulmasının kesin olmadığı anlatıldı. Özel Çorlu Reyap Hastanesi'nde hayatını kaybeden Alkari için hazırlanan ATK raporunda, bebeğin yeniden canlandırma işleminin yardımcı sağlık personelince yapıldığı, hemşire Bahar Kanık dışında dosya içerisinde sağlık personelinin yenidoğan resüsitasyon programı sertifikasının bulunup bulunmadığına dair herhangi bir bilgi ya da belge mevcut olmadığı, bebeğin çocuk sağlığı ve hastalıkları ya da yenidoğan uzman hekimleri gözetiminde resüsite edilmediği, dolayısıyla bebeğe zamanında etkin ve yeterli resüsitasyonun uygulanmadığının anlaşıldığı, bunun tıp kurallarına uygun olmadığı aktarıldı.