Sözde komedyen Tuba Ulu'nun bir gösterisinde Osmanlı Devleti padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'a yönelik ifadeleri nedeniyle yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi, Ulu'yu "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Tuba Ulu (Fotoğraf: ahaber.com.tr arşiv)

5 AY HAPİS CEZASI

Duruşmada savunması sorulan Tuba Ulu, "Beraatimi talep ediyorum. Mütalaada belirtilen kadınları aşağılamaya yönelik eylemi kabul etmiyorum. Türkiye'de yaşayan bir kadın olarak her alanda mücadele ettiğim düşünülerek suçlamayı kabul etmiyorum. Gösterilerimde de kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaptım" dedi.

Ulu, son sözünde ise "Söz konusu söylemlerinin ayrıştırıcı nitelikte olduğunu düşünüyorum. Kimseyi aşağılama durumum söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, Tuba Ulu'yu "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Verilen cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.