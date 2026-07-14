Sözde komedyen Tuba Ulu'ya 5 ay hapis cezası
Sözde komedyen Tuba Ulu'nun bir gösterisinde Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'a yönelik ifadeleri nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Ulu'yu "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırırken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Sözde komedyen Tuba Ulu'nun bir gösterisinde Osmanlı Devleti padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'a yönelik ifadeleri nedeniyle yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi, Ulu'yu "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
OSMANLI PADİŞAHI KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN'I HEDEF ALMIŞTI
Bir gösterisinde Osmanlı Devleti padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'a yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Tuba Ulu'nun yargılanmasına İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
5 AY HAPİS CEZASI
Duruşmada savunması sorulan Tuba Ulu, "Beraatimi talep ediyorum. Mütalaada belirtilen kadınları aşağılamaya yönelik eylemi kabul etmiyorum. Türkiye'de yaşayan bir kadın olarak her alanda mücadele ettiğim düşünülerek suçlamayı kabul etmiyorum. Gösterilerimde de kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaptım" dedi.
Ulu, son sözünde ise "Söz konusu söylemlerinin ayrıştırıcı nitelikte olduğunu düşünüyorum. Kimseyi aşağılama durumum söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.
Mahkeme, Tuba Ulu'yu "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Verilen cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.