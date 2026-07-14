Başkan Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'a geçmiş olsun telefonu
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a geçirdiği rahatsızlık nedeniyle "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile telefonda görüştü.
Erdoğan, geçen günlerde rahatsızlanarak tedavi altına alınan ve taburcu edilen Erhürman'a geçmiş olsun dileklerini sundu.
NE OLMUŞTU?
10 Temmuz'da bir etkinlikte rahatsızlanan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, hastaneye kaldırılmıştı.
KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm tetkiklerin olumlu sonuçlanması üzerine 11 Temmuz'da taburcu edildiği belirtilmişti.
Açıklamada, genel sağlık durumu iyi olan Cumhurbaşkanı Erhürman'ın hekimlerinin önerileri doğrultusunda bir süre istirahat edeceği duyurulmuştu.