KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı! İlk açıklama geldi: "Genel durumu iyi"

Kontrol amacıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi'ne kaldırılan Cumhurbaşkanı Erhürman'ın genel durumunun iyi olduğu, ileri tetkik ve gözlem sürecinin devam ettiği kaydedildi.

CEVDET YILMAZ'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'ın bu akşam katıldığı program sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrendim. Sayın Cumhurbaşkanı'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

TUFAN ERHÜRMAN KİMDİR?

1970'te Lefkoşa'da doğdu. 1988'de Türk Maarif Koleji'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1992'de mezun oldu.1995-2001 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde İdare Hukuku Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. Bu yıllar arasında, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin yanı sıra, Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ'de de Hukuka Giriş, İdare Hukuku ve Anayasa Hukuku dersleri verdi.

1999 ve 2004 yılları arasında TC Adalet Bakanlığı tarafından kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Tasarısı Taslağı Hazırlama Komisyon'larında üye olarak görev yaptı. "İdarenin Yargı Dışı Denetimi ve Ombudsman" konulu teziyle 2001 yılında hukuk doktoru oldu. 2001-2006 yılları arasında DAÜ Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

2006-2008 arasında YDÜ Hukuk Fakültesi'nde çalıştıktan sonra, DAÜ Hukuk Fakültesi'ne döndü. 2002-2006 ve 2010-2013 yılları arasında DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2008-2010 yılları arasında 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın Müzakere Heyeti'nde görev yaptı. 2013 milletvekilliği genel seçimlerinde Lefkoşa Milletvekili olarak Cumhuriyet Meclisi'ne girdi. 2014 yılında hukuk doçenti oldu.

2015-2016 yılları arasında CTP Genel Sekreterliği görevini üstlendi. CTP 26. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlığına seçildi. 7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimlerinin ardından oluşan 4lü Koalisyon Hükümeti'nde Başbakan olarak görev yaptı. 19 Ekim 2025 tarhinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turdan kazanarak Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Evli ve bir çocuk babasıdır.