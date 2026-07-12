FETÖ iltisaklı 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli! Dijital terör propagandasına geçit yok

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital mecralarda terör propagandası, dezenformasyon ve psikolojik harekât faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü açıkladı. Duran, son bir ayda FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı olduğu belirlenen 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini, son iki ayda ise terör propagandası ve dezenformasyon yaptığı tespit edilen bin 652 hesap hakkında hukuki ve idari işlemler uygulanarak erişim engeli kararı alındığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen kapsamlı dijital izleme, analiz ve koordinasyon faaliyetlerinin ilgili tüm kurumlarla tam eş güdüm içerisinde kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü belirtti. TERÖR PROPAGANDASINA İZİN YOK Duran, dijital mecralar üzerinden yürütülen terör propagandası, dezenformasyon faaliyetleri ve psikolojik harekât girişimlerine karşı devletin bütün imkânlarıyla yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini ifade etti.

2702 HESABA ERİŞİM ENGELİ Paylaşımında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) ortak çalışmaları neticesinde, son bir ay içerisinde FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2 bin 702 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirlerinin derhal uygulandığını aktaran Duran, bunun yanı sıra son iki ay içerisinde gerçekleştirilen detaylı teknik incelemeler ve dijital ağ analizleri sonucunda; terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve ülkeye yönelik psikolojik harekât faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen bin 652 sosyal medya hesabı hakkında da Adalet ve İçişleri Bakanlıkları başta olmak üzere ilgili kurumların koordinasyonuyla gerekli hukuki ve idari işlemlerin tesis edildiğini, bu hesaplara yönelik erişim engeli kararlarının uygulandığını bildirdi. Yürütülen analizlerin, terör örgütlerinin yalnızca fiziki alanda değil, dijital platformlarda da organize, koordineli ve sistematik yöntemlerle propaganda faaliyetleri yürüttüğünü ortaya koyduğunu belirten Duran, manipülasyon, algı yönetimi ve dezenformasyon yoluyla toplumsal huzurun, millî birliğin ve kamu düzeninin hedef alındığını ifade etti.