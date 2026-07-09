AP'den TSK'ya yönelik alçak söylemler! Türkiye'den sert tepki: Akıl dışı iddialar yok hükmünde
Avrupa Parlamentosu yine bir skandala imza attı. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik kadın ve çocuklar üzerinden asılsız iddialarla karar alındı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu karar sert tepki gösterilerek "Alçakça iftiralar barındıran söz konusu karar, Avrupa Birliği'nin ve özelde Avrupa Parlamentosu'nun, Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak belirli çevrelerin güdümüyle benimsediği yanlı ve çarpık yaklaşımın son örneğini teşkil etmektedir." denildi.
Avrupa Parlamentosu'ndan skandal Kıbrıs kararı...1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nı hedef alan raporda kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik skandal söylemler tepki çekti.
TÜRKİYE'DEN ALÇAK İFTİRAYA SERT TEPKİ
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren karar yok hükmündedir." denildi.
Bakanlığın açıklaması şu şekilde:
Karar hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya tam destek veriyoruz.
Alçakça iftiralar barındıran söz konusu karar, Avrupa Birliği'nin ve özelde Avrupa Parlamentosu'nun, Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak belirli çevrelerin güdümüyle benimsediği yanlı ve çarpık yaklaşımın son örneğini teşkil etmektedir.
AB KURUMLARI GERÇEKLİKTEN UZAKLAŞIYOR
Avrupa Birliği kurumlarının, Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesini endişe verici buluyoruz.