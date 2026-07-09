AP'den TSK'ya yönelik alçak söylemler! Türkiye'den sert tepki: Akıl dışı iddialar yok hükmünde

Avrupa Parlamentosu yine bir skandala imza attı. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik kadın ve çocuklar üzerinden asılsız iddialarla karar alındı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu karar sert tepki gösterilerek "Alçakça iftiralar barındıran söz konusu karar, Avrupa Birliği'nin ve özelde Avrupa Parlamentosu'nun, Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak belirli çevrelerin güdümüyle benimsediği yanlı ve çarpık yaklaşımın son örneğini teşkil etmektedir." denildi.