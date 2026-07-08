Bolu'da yolcu otobüsü önce bariyere sonra tabelaya çarptı: 5'i ağır 15 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kontrolden çıkan yolcu otobüsü önce bariyere, ardından dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarptı. Kazada 5'i ağır 15 kişi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün bariyere ve dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden F.A. idaresindeki 46 DC 111 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere, ardından dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarptı.
OTOBÜSE SIKIŞAN YOLCULAR KURTARILDI
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Otobüste sıkışan bazı yolcular, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
KAZADA 5'İ AĞIR 15 KİŞİ YARALANDI
Kazada, aralarında sürücünün de bulunduğu 5'i ağır 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.