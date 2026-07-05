Şırnak'ta peş peşe kazalar! Anma töreni dönüşü facia: 1 ölü 30 yaralı

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İhbar üzerine kaza bölgelerine çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgelerde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.