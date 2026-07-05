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Şırnak'ta peş peşe kazalar! Anma töreni dönüşü facia: 1 ölü 30 yaralı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Şırnak'ta peş peşe kazalar! Anma töreni dönüşü facia: 1 ölü 30 yaralı

Şırnak'ta Cudi Dağı'ndaki Hz. Nuh'u Anma Töreni'nin ardından dönüş yolunda peş peşe meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında facia yaşandı. Kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 6'sı ağır 30 kişi yaralandı.

Cudi Dağı'nın Sefine bölgesinde düzenlenen Hz. Nuh'u Anma Töreni'nin ardından dönüş yapan araçların bulunduğu güzergahta farklı noktalarda 4 ayrı kaza meydana geldi.

FOTOĞRAF (DHA)FOTOĞRAF (DHA)

İhbar üzerine kaza bölgelerine çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgelerde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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FOTOĞRAF (DHA)FOTOĞRAF (DHA)

Yaralanan 30 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 6'sının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

FOTOĞRAF (DHA)FOTOĞRAF (DHA)

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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