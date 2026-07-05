Şırnak'ta peş peşe kazalar! Anma töreni dönüşü facia: 1 ölü 30 yaralı
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Şırnak'ta Cudi Dağı'ndaki Hz. Nuh'u Anma Töreni'nin ardından dönüş yolunda peş peşe meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında facia yaşandı. Kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 6'sı ağır 30 kişi yaralandı.
Cudi Dağı'nın Sefine bölgesinde düzenlenen Hz. Nuh'u Anma Töreni'nin ardından dönüş yapan araçların bulunduğu güzergahta farklı noktalarda 4 ayrı kaza meydana geldi.
İhbar üzerine kaza bölgelerine çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgelerde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan 30 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 6'sının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.