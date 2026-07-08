Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Basın Toplantısı'nda önemli açıklamalar

CANLI | Başkan Erdoğan, ⁠36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne ilişkin basın toplantısı düzenliyor. Başkan Erdoğan, "NATO'nun ikinci büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz. İttifak üyesindeki görevlerini her zaman layıkıyla yerine getiren, elini taşın altına koyan ve gerektiğinde bedel ödeyen bir müttefik olduk." dedi.

Başkan Erdoğan, Uluslararası Basın Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Ülkemizde 22 yıl aradan sonra ikinci, başkentimizde ise ilk defa tertiplediğimiz NATO Zirve Toplantımızı başarıyla tamamladık. Avrupa Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve, ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir.

Birçok müttefiğe göre ilerideyiz. Başkan Trump, zirveye katılımında ülkemizin ev sahipliğinin önemli olduğunu vurgulamıştı. Dostluğumuzun altını çizdi. Hassasiyetinden ötürü değerli dostuma bir kez daha teşekkür ediyorum.

Göz bebeğimiz olan TSK, milli güvenliğimize yönelik her türlü tehdidi kaynağında yok edecek kuvvete sahiptir. NATO'nun ikinci büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz. İttifak üyesindeki görevlerini her zaman layıkıyla yerine getiren, elini taşın altına koyan ve gerektiğinde bedel ödeyen bir müttefik olduk.

NATO'nun ortak fonlarına en fazla katkı veren ülkeler arasındayız. Adil külfet paylaşımı konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazırız. F-16 uçaklarımız ağustos ayından itibaren Estonya'da konuşlanacak.

Ayrıntılar geliyor....