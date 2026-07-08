Bakan Göktaş ve Zelenskiy'nin eşinden Ukraynalı çocuklara ziyaret

Bakan Göktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Savaşın en büyük mağduru olan masum kalplerin her birini kendi evladımız gibi gözetiyor, onları misafir etmeyi bir insanlık vazifesi olarak görüyoruz. Ukraynalı yetim çocuklarımızı 2022 yılından beri ülkemizde himaye ediyor, eğitimlerine burada devam etmelerini sağlıyoruz. En kısa sürede barışın tesis edilmesini ve ülkelerine güvenle kavuşacakları günlerin gelmesini diliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde izlediğimiz insani dış politika anlayışımızla savaş mağduru çocukların yanında olmaya devam edeceğiz."