İlk günde 1,5 milyon ambalaj toplandı! DOA iade noktaları nerede, nasıl kullanılır?

Türkiye genelinde 1 Temmuz itibarıyla uygulamaya alınan Depozito İade Sistemi (DOA), ilk gün verileriyle dikkat çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un paylaştığı bilgilere göre, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi üzerinden ilk günde 1 milyon 547 bin 850 içecek ambalajı toplandı.

BAKAN KURUM İLK GÜN SONUÇLARINI AÇIKLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının paylaştığı verilere göre sistem, 81 ilde eş zamanlı olarak devreye alındı. Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşların sisteme yoğun ilgi gösterdiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Siz attınız, doğa kazandı. Milletimiz DOA'yı çok sevdi. Depozito Yönetim Sistemi ile ilk günden 649 bin kullanıcı sayısına ulaştık. DOA makineleriyle 1,5 milyon ambalaj topladık. Toplanan her ambalaj geri dönüşümle yeniden kazanılacak, daha temiz bir geleceğe katkı sağlayacak."

Açıklanan resmi verilere göre ilk gün içerisinde: