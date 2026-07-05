İlk günde 1,5 milyon ambalaj toplandı! DOA iade noktaları nerede, nasıl kullanılır?
Depozito İade Sistemi'nin 81 ilde başlamasının ardından ilk gün 1 milyon 547 bin 850 ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı, DOA uygulaması 649 bin 244 kullanıcıya ulaştı. Vatandaşlar her uygun ambalaj için 1 TL alırken sistemin nasıl işlediği ve iade noktalarının nerede olduğu şimdi merak ediliyor.
Türkiye genelinde 1 Temmuz itibarıyla uygulamaya alınan Depozito İade Sistemi (DOA), ilk gün verileriyle dikkat çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un paylaştığı bilgilere göre, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi üzerinden ilk günde 1 milyon 547 bin 850 içecek ambalajı toplandı.
BAKAN KURUM İLK GÜN SONUÇLARINI AÇIKLADI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının paylaştığı verilere göre sistem, 81 ilde eş zamanlı olarak devreye alındı. Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşların sisteme yoğun ilgi gösterdiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:
"Siz attınız, doğa kazandı. Milletimiz DOA'yı çok sevdi. Depozito Yönetim Sistemi ile ilk günden 649 bin kullanıcı sayısına ulaştık. DOA makineleriyle 1,5 milyon ambalaj topladık. Toplanan her ambalaj geri dönüşümle yeniden kazanılacak, daha temiz bir geleceğe katkı sağlayacak."
Açıklanan resmi verilere göre ilk gün içerisinde:
|İlk gün verileri
|Rakam
|DOA uygulaması kullanıcı sayısı
|649 bin 244
|Toplanan ambalaj
|1 milyon 547 bin 850 adet
|Kapsamdaki ambalaj türleri
|Cam, PET ve alüminyum
DEPOZİTO İADE SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?
Sistemden yararlanmak isteyen vatandaşların ilk olarak DOA mobil uygulamasını indirerek dijital cüzdan oluşturması gerekiyor.
İade süreci şu adımlarla tamamlanıyor:
- DOA mobil uygulamasındaki "İade Et" seçeneği açılıyor.
- Makinenin ekranındaki QR kod okutuluyor.
- DOA logolu boş ambalajlar makineye tek tek yerleştiriliyor.
- Sistem uygunluğu doğruladıktan sonra her ambalaj için 1 TL kullanıcının dijital cüzdanına aktarılıyor.
Biriken tutarlar QR kodla ödeme yapılan iş yerlerinde kullanılabiliyor. Kullanıcılar isterlerse bakiyelerini banka hesaplarına aktarabiliyor ya da anlaşmalı ATM'lerden nakit olarak çekebiliyor.
HANGİ AMBALAJLAR DEPOZİTO KAPSAMINDA?
Depozito iadesinden yararlanabilmek için ambalajın bazı şartları taşıması gerekiyor. Sisteme dahil olan ambalajlar şunlar:
- Üzerinde DOA işareti bulunan ürünler
- Tek kullanımlık içecek ambalajları
- 0,10 litre ile 3,01 litre arasındaki PET şişeler
- Cam şişeler
- Alüminyum kutular
DOA logosu bulunmayan ambalajlar sistem tarafından kabul edilmiyor.
GÜNLÜK İADE SINIRI NE KADAR?
DOA uygulamasında kullanıcı başına günlük 200 ambalaj iade sınırı bulunuyor. Bu limitin üzerindeki iadeler aynı gün içinde sisteme kabul edilmiyor.