AK Parti'de 3 il başkanlığında görev değişikliği

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Afyonkarahisar, Ardahan ve Karaman il başkanlıklarında görev değişikliğine gidildiğini bildirdi.

(Foto: AA)

Faruk Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman yenilenerek büyüyen ve güçlenen AK Parti'mizin siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 3 ilimizde görev değişikliğine gidilmiştir. Afyonkarahisar, Ardahan ve Karaman illerimizde yeni il başkanları yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacaktır. AK Partimiz dünya mazlumlarına umut olacak medeniyet yürüyüşümüzün temsilcisidir. Teşkilatlarımızda görev yapan kadrolarımızın her biri bu şuuru ve yüksek sorumluluğu taşımaktadır. Emek ve gayretlerinden ötürü görevi devreden değerli il başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Hedefimiz Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelemizi geleceğe taşıyacak siyasi irtifamızı her geçen gün daha da yükseltmektir."

Acar, Afyonkarahisar, Ardahan ve Karaman'da yeni il başkanları ile yönetimlerinin kısa sürede görevlerine başlayacağını belirtirken, görevlerini devreden il başkanlarına da bugüne kadar verdikleri hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.