AK Parti'de 3 il başkanlığında görev değişikliği
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Afyonkarahisar, Ardahan ve Karaman il başkanlıklarında görev değişikliğine gidildiğini duyurdu. Acar, yeni il başkanlarının yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacağını belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Afyonkarahisar, Ardahan ve Karaman il başkanlıklarında görev değişikliğine gidildiğini bildirdi.
Faruk Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Her zaman yenilenerek büyüyen ve güçlenen AK Parti'mizin siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 3 ilimizde görev değişikliğine gidilmiştir. Afyonkarahisar, Ardahan ve Karaman illerimizde yeni il başkanları yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacaktır. AK Partimiz dünya mazlumlarına umut olacak medeniyet yürüyüşümüzün temsilcisidir. Teşkilatlarımızda görev yapan kadrolarımızın her biri bu şuuru ve yüksek sorumluluğu taşımaktadır. Emek ve gayretlerinden ötürü görevi devreden değerli il başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Hedefimiz Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelemizi geleceğe taşıyacak siyasi irtifamızı her geçen gün daha da yükseltmektir."
Acar, Afyonkarahisar, Ardahan ve Karaman'da yeni il başkanları ile yönetimlerinin kısa sürede görevlerine başlayacağını belirtirken, görevlerini devreden il başkanlarına da bugüne kadar verdikleri hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.
İSİMLER FANİ, DAVA BAKİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'deki görev değişikliklerinin bir bayrak yarışı olduğunu her fırsatta vurguluyor.
AK Parti'nin 23 Şubat 2025'te gerçekleştirilen 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Erdoğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
"Partimizin politikaları dinamik, kadroları değişken ama ilkeleri sabittir. İşte bu anlayışla AK Parti bayrağını ilk açtığımız günden beri köklerimize ve kurucu değerlerimize bağlı bir şekilde yükseltmeye devam ediyoruz."