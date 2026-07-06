15 Temmuz’un üzerinden 10 yıl geçti, hainlerin kirli çamaşırları bir bir dökülmeye devam ediyor! Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, MİT’e sızan örgüt üyesi hain Zeki Kıratlı hakkında verdiği tarihi karar, FETÖ’nün sadece bir terör örgütü değil, küresel üst aklın maşası bir "casusluk şebekesi" olduğunu tüm dünyaya ilan etti. İşte Türkiye'yi savaşa sürüklemek için okyanus ötesinde yazılan, Karlov'un katledildiği o kanlı senaryonun anatomisi...

15 Temmuz gecesi Türk milletinin iradesine çarpan karanlık odakların, Türkiye'nin jeopolitik rotasını değiştirmesini engellemek için kurduğu en büyük tuzaklardan biri Karlov suikastıydı. Suikastın ve darbe girişiminin üzerinden ise on yıl geçmişken, Sabah'ın ele geçirdiği belgeler bu cinayetin basit bir terör eylemi değil, istihbaratçı bakış açısıyla hazırlanan çok katmanlı bir espiyonaj (casusluk) operasyonu olduğunu kanıtlıyor.

FETÖ'nün bu suikastla temel hedefi, Türkiye'yi "yabancı büyükelçileri dahi koruyamayan güvensiz ülke" ilan ederek dünya sahnesinde korku ve infial yaratmaktı. Batı'nın belirlediği yüzyıllık jeopolitik dengeleri sarsarak Rusya ile yakınlaşan, yani deyim yerindeyse "Yasak Elma"yı yiyen Türkiye, küresel güçler tarafından bu kanlı operasyonla cezalandırılmak istendi. 15 Temmuz darbe girişiminde başarısızlığa uğrayan FETÖ hücreleri, Türkiye'yi savaşa sokmak için vitesi arttırarak şeytani planını uygulamaya koydu.