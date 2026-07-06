Fransa'dan Türkiye'ye SAMP/T satışına yeşil ışık iddiası! Ortak üretim ihtimali gündemde

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklardan biri ise olası satış sürecine dair, "Daha önce yeterince açık değillerdi, artık öyleler" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynaklar, Türkiye ile yürütülen temasların henüz erken aşamada olduğunu belirtirken, daha önce satış konusunda net bir irade ortaya koymayan Fransa'nın artık daha olumlu bir yaklaşım sergilediğini ifade etti.

Fransa'nın Türkiye'ye SAMP/T hava savunma sistemi satışına yönelik yaklaşımında dikkat çeken bir değişim yaşandığı öne sürüldü. Reuters'ın 5 farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre Fransa'nın yıllardır sürdürdüğü çekincelerini azalttığı iddia edilirken, A Haber muhabiri Ömer Aydın bu gelişmenin Avrupa'nın değişen güvenlik politikalarından bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirtti.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Kaynaklara göre taraflar arasındaki müzakereler henüz başlangıç aşamasında bulunuyor ve olası bir anlaşmaya yönelik nihai karar verilmiş değil.

Fransa ve İtalya tarafından ortak geliştirilen SAMP/T sistemi, uzun menzilli hava ve füze savunma kabiliyetiyle NATO ülkelerinin kullandığı en gelişmiş hava savunma sistemleri arasında gösteriliyor. Türkiye de hava savunma kapasitesini güçlendirme hedefi doğrultusunda uzun süredir bu sistemle ilgili görüşmeler yürütüyor.

"HATTA ŞU GÜNLERDE ORTAK ÜRETİMDEN SÖZ EDİLİYOR"

SAMP/T hava savunma sistemlerine yönelik süreci canlı yayında değerlendiren A Haber muhabiri Ömer Aydın, Fransa cephesinden gelen yaklaşım değişikliğinin uzun süredir konuşulan bir konu olduğunu söyledi.

Aydın, "Uzun zamandır konuşulan bir konu aslında. Fransa tarafından bir yumuşama geldiğine dair iddialar ve açıklamalar söz konusu. 2017-2018'li yıllarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Paris ziyareti sırasında yine gündeme gelmişti. SAMP/T hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye gönderilmesinden, hatta şu günlerde ortak üretimden de bahsediliyor" ifadelerini kullandı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"AVRUPA'NIN GÜVENLİK KAYGILARI DEĞİŞTİ"

Konunun yeniden gündeme gelmesinde uluslararası konjonktürün etkili olduğunu belirten Aydın, "NATO Zirvesi'nin vesilesiyle Avrupa'da durumlar değişti. Uluslararası konjonktürde Avrupa'nın güvenlik yapıları ve kaygıları farklılaştı. Bu nedenle de Türkiye'ye Avrupa tarafından bir yakınlaşma talebi görülüyor" dedi.

MACRON'UN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Macron'un son dönemdeki temaslarına da değinen Aydın, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron Roma'daydı, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Daha sonra Berlin'de Avrupalı liderler bir araya geldi ve masada yine bu konu vardı. Sadece SAMP/T hava savunma sistemleri değil, çok farklı alanlarda askeri ve savunma iş birliklerinin de Macron'un veya İtalya tarafının Ankara dosyaları arasında olacağına dair açıklamalar söz konusu" değerlendirmesinde bulundu.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

SURİYE VURGUSU: "BU KONU SIR GİBİ TUTULUYOR"

Macron'un Suriye'ye yapması beklenen ziyarete de dikkat çeken Aydın, "Macron Suriye'yi de ziyaret edecek. Bu konu bir sır gibi tutuluyor. Bu Suriye ziyareti yine Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren askeri ve ekonomik iş birliği hedefleriyle dolu bir ziyaret olacağına dair açıklamalar söz konusu" ifadelerini kullandı.