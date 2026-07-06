İslam Memiş'ten altın ve borsa yorumu: NATO Zirvesi piyasaları nasıl etkileyecek?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küresel piyasaların Ankara'daki NATO Zirvesi'ne odaklandığını belirterek altın fiyatlarında kâr satışlarının etkili olduğunu söyledi. Memiş, "NATO anlaşmaları borsayı pozitif etkiler. 14.800 puana kadar yükseliş bekliyoruz. Geri çekilmeler ve kâr satışları alım fırsatı olabilir" dedi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Küresel ve iç piyasaların Ankara'daki NATO Zirvesi'ne odaklandığını belirten Memiş, altın fiyatlarının yatay seyirde ilerlediğini vurguladı.
"NATO ZİRVESİ PİYASALARDA ETKİLİ OLACAK"
Küresel piyasaların odağındaki gelişmelere değinen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Çarşamba akşamı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları var. Buradaki açıklamalar faiz kararı için bir ipucu verecek" ifadelerini kullandı.
Dünyanın odağının Türkiye'de olduğunu vurgulayan Memiş, "Bütün dünyanın gözü kulağı Ankara'daki NATO Zirvesi'nde olacak. Buradaki açıklamalar ve anlaşmalar küresel piyasalar ile borsalar için çok önemli olacak" dedi.
BORSA İSTANBUL'DA 14.800 PUAN HEDEFİ
Borsa İstanbul'daki yükseliş trendine dikkat çeken İslam Memiş, "Borsa İstanbul endeksi haftaya yine primli başladı. Yüzde 1.20'lik bir artış var, 14.500-14.600 puan aralığında dalgalanıyor" şeklinde konuştu.
Borsadaki beklentisinin pozitif yönde olduğunu belirten uzman isim, "NATO anlaşmaları borsa tarafını pozitif yönde etkiler. 14.600 ve devamında 14.800 puan seviyesine kadar bir yükseliş bekliyoruz. Borsadaki geri çekilmelerin ve kâr satışlarının bir alım fırsatı olduğunu düşünüyoruz" sözlerini sarf etti.