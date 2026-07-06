İslam Memiş'ten altın ve borsa yorumu: NATO Zirvesi piyasaları nasıl etkileyecek?

ALTIN VE GÜMÜŞTE KÂR SATIŞLARI Altın ve gümüş piyasasındaki son rakamları paylaşan Memiş, "Altın ve gümüş geçen haftayı yükselişle tamamlamıştı, şu anda ise kâr satışları var. Ons altın 4.164 dolar seviyesinde. 4.200 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıkça 4.300 ve 4.400 dolar seviyelerini teknik olarak takip etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Gram altın fiyatlarına da değinen Memiş, "Gram altın TL fiyatı şu an 6.290 lira seviyesinde. Yatay ve hafif satıcılı bir seyirle haftaya başladı. Bu hafta özelinde 6.200-6.400 lira aralığını takip ediyor olacağız" dedi. Gümüş tarafında ise bir toparlanma beklediğini belirten uzman isim, "Gümüşün ons fiyatında 60-70 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz, 70 dolar seviyesi gündeme gelebilir" tahminini paylaştı.

AKARYAKITTA İNDİRİM BEKLENTİSİ Petrol fiyatlarındaki düşüşün pompa fiyatlarına yansıyabileceğini aktaran İslam Memiş, "Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar seviyesinde ve satıcılı başladı. 68 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme bekliyoruz. Bu durum pompa fiyatlarına indirim olarak yansır. İlk önce yarın yeni bir zam haberi gelebilir ama devamında tekrar indirim haberlerinin gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.

KRİPTO PARA DEĞERLENDİRMESİ Kripto para piyasasındaki yatay seyri değerlendiren Memiş, "Kripto para piyasasında 63.090 dolar seviyesi var. Burada 60 bin ile 68 bin dolar aralığını takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.