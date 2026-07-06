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İslam Memiş'ten altın ve borsa yorumu: NATO Zirvesi piyasaları nasıl etkileyecek?

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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küresel piyasaların Ankara'daki NATO Zirvesi'ne odaklandığını belirterek altın fiyatlarında kâr satışlarının etkili olduğunu söyledi. Memiş, "NATO anlaşmaları borsayı pozitif etkiler. 14.800 puana kadar yükseliş bekliyoruz. Geri çekilmeler ve kâr satışları alım fırsatı olabilir" dedi.

İslam Memiş'ten altın ve borsa yorumu: NATO Zirvesi piyasaları nasıl etkileyecek? 1

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Küresel ve iç piyasaların Ankara'daki NATO Zirvesi'ne odaklandığını belirten Memiş, altın fiyatlarının yatay seyirde ilerlediğini vurguladı.

KÜRESEL PİYASALARIN GÖZÜ ANKARA'DA
İslam Memiş'ten altın ve borsa yorumu: NATO Zirvesi piyasaları nasıl etkileyecek? 2

"NATO ZİRVESİ PİYASALARDA ETKİLİ OLACAK"

Küresel piyasaların odağındaki gelişmelere değinen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Çarşamba akşamı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları var. Buradaki açıklamalar faiz kararı için bir ipucu verecek" ifadelerini kullandı.

Ahaber
İslam Memiş'ten altın ve borsa yorumu: NATO Zirvesi piyasaları nasıl etkileyecek? 3

Dünyanın odağının Türkiye'de olduğunu vurgulayan Memiş, "Bütün dünyanın gözü kulağı Ankara'daki NATO Zirvesi'nde olacak. Buradaki açıklamalar ve anlaşmalar küresel piyasalar ile borsalar için çok önemli olacak" dedi.

İslam Memiş'ten altın ve borsa yorumu: NATO Zirvesi piyasaları nasıl etkileyecek? 4

BORSA İSTANBUL'DA 14.800 PUAN HEDEFİ

Borsa İstanbul'daki yükseliş trendine dikkat çeken İslam Memiş, "Borsa İstanbul endeksi haftaya yine primli başladı. Yüzde 1.20'lik bir artış var, 14.500-14.600 puan aralığında dalgalanıyor" şeklinde konuştu.

İslam Memiş'ten altın ve borsa yorumu: NATO Zirvesi piyasaları nasıl etkileyecek? 5

Borsadaki beklentisinin pozitif yönde olduğunu belirten uzman isim, "NATO anlaşmaları borsa tarafını pozitif yönde etkiler. 14.600 ve devamında 14.800 puan seviyesine kadar bir yükseliş bekliyoruz. Borsadaki geri çekilmelerin ve kâr satışlarının bir alım fırsatı olduğunu düşünüyoruz" sözlerini sarf etti.

İslam Memiş'ten altın ve borsa yorumu: NATO Zirvesi piyasaları nasıl etkileyecek? 6

ALTIN VE GÜMÜŞTE KÂR SATIŞLARI

Altın ve gümüş piyasasındaki son rakamları paylaşan Memiş, "Altın ve gümüş geçen haftayı yükselişle tamamlamıştı, şu anda ise kâr satışları var. Ons altın 4.164 dolar seviyesinde. 4.200 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıkça 4.300 ve 4.400 dolar seviyelerini teknik olarak takip etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İslam Memiş'ten altın ve borsa yorumu: NATO Zirvesi piyasaları nasıl etkileyecek? 7

Gram altın fiyatlarına da değinen Memiş, "Gram altın TL fiyatı şu an 6.290 lira seviyesinde. Yatay ve hafif satıcılı bir seyirle haftaya başladı. Bu hafta özelinde 6.200-6.400 lira aralığını takip ediyor olacağız" dedi. Gümüş tarafında ise bir toparlanma beklediğini belirten uzman isim, "Gümüşün ons fiyatında 60-70 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz, 70 dolar seviyesi gündeme gelebilir" tahminini paylaştı.

İslam Memiş'ten altın ve borsa yorumu: NATO Zirvesi piyasaları nasıl etkileyecek? 8

AKARYAKITTA İNDİRİM BEKLENTİSİ

Petrol fiyatlarındaki düşüşün pompa fiyatlarına yansıyabileceğini aktaran İslam Memiş, "Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar seviyesinde ve satıcılı başladı. 68 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme bekliyoruz. Bu durum pompa fiyatlarına indirim olarak yansır. İlk önce yarın yeni bir zam haberi gelebilir ama devamında tekrar indirim haberlerinin gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.

İslam Memiş'ten altın ve borsa yorumu: NATO Zirvesi piyasaları nasıl etkileyecek? 9

KRİPTO PARA DEĞERLENDİRMESİ

Kripto para piyasasındaki yatay seyri değerlendiren Memiş, "Kripto para piyasasında 63.090 dolar seviyesi var. Burada 60 bin ile 68 bin dolar aralığını takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İslam Memiş'ten altın ve borsa yorumu: NATO Zirvesi piyasaları nasıl etkileyecek? 10

Yatırımcılar için bir takvim veren uzman isim, "Çarşamba gününe kadar kâr satışı sürebilir ancak sonrasında pozitif görünümün devam edeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Not: Haberde yer alan değerlendirme ve beklentiler, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in kişisel görüşlerini yansıtmaktadır. Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

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