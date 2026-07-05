İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde THKP/C DEV-YOL terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü THKP/C DEV-YOL'un gençlik yapılanması olduğu değerlendirilen "Devrimci Gençlik Dernekleri"ne yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

THKP/C DEV-YOL'UN GENÇLİK YAPILANMASINA OPERASYON

Soruşturmada iletişimin dinlenmesi tedbirleri ile MASAK ve HTS incelemeleri sonucunda toplam 50 şüpheli tespit edildi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Sabah saatlerinde İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Ankara, Aksaray, Kırklareli, Niğde, Ağrı ve İzmir'de toplam 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındu. Firari olduğu belirlenen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

SİLAH, FİŞEK VE ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda;

1 kurusıkı tabanca,

8 fişek,

11 adet 45 kalibre fişek,

çok sayıda örgütsel doküman,

dijital materyal

ele geçirildi. Delillere el konulurken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

SIKÇA SORULAN SORULAR

THKP/C DEV-YOL operasyonu kaç ilde gerçekleştirildi?

Operasyon İstanbul merkezli olmak üzere toplam 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi.

Operasyonda kaç kişi gözaltına alındı?

Operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Kaç şüpheli hakkında işlem yapıldı?

Soruşturma kapsamında toplam 50 şüpheli tespit edildi.

Operasyonlarda neler ele geçirildi?

Adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, fişekler, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.