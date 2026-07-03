Başkan Erdoğan’ın davetine icabet! Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye'ye geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yarın Türkiye'ye geliyor. Görüşmelerde, Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere, ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 4 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Görüşmelerde, Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere, ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

İŞ FORUMU DÜZENLENECEK Mİ?

Öte yandan ziyaret kapsamında ayrıca bir İş Forumu düzenlenmesi de öngörülmekte.