Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Ana gündem NATO Zirvesi hazırlıkları

Kabine, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor. 2 haftalık aranın ardından gerçekleşecek toplantıda öncelikli gündem dünyanın gözünü çevirdiği 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi'ndeki hazırlıklar olacak. Toplantıda ABD-İran arasındaki müzakere süreci, Terörsüz Türkiye ve en düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme çalışmaları masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün Külliye'de toplanıyor. Toplantıda iç ve dış politikanın ele alınması beklenirken, öncelikli olarak gündem Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi hazırlıkları olacak. KABİNE BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE TOPLANIYOR! HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK? NATO ZİRVESİ KAPSAMINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 7-8 Temmuz tarihleri arasında başkentte düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ile dünyanın gözünü yeniden Türkiye'de olacak. Zirveye sayılı günler kala hazırlıklara yönelik son çalışmalar ele alınacak.

Kabine toplantısındaki bir diğer önemli başlık ABD-İran arasındaki müzakere süreci ve son gelişmeler masaya yatırılacak. (AA)

ABD-İRAN ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ Diplomasi trafiği sadece NATO ile sınırlı kalmayacak. Masadaki bir diğer kritik başlık ise ABD ile İran arasındaki kırılgan zeminde devam eden müzakereler olacak. Toplantıda, yeniden başlaması beklenen teknik görüşmeler ve stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gerilimlerin dindirilmesi için atılacak adımlar mercek altına alınacak.

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yapılacak Kabine toplantısında Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum elealınacak. (AA) TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ Kabine toplantısının bir diğer önemli başlıkları arasında Türkiye'nin güvenliği için hayati önem taşıyan "Terörsüz Türkiye" sürecindeki son durum ve operasyonel gelişmeler olacak.