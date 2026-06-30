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CHP'de örgüt temizliği! Gözler kritik MYK'da

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CHP'de örgüt temizliği! Gözler kritik MYK'da

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), bugün kritik gündem maddeleriyle toplanıyor. Parti kulislerinde bazı il başkanlarına yönelik yeni görevden alma ve disiplin süreçlerinin değerlendirileceği öne sürülüyor. Söz konusu iddialara ilişkin CHP yönetiminden ise toplantı öncesinde resmi bir açıklama yapılmadı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bugün gerçekleştirilecek Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında parti içi disiplin sürecini masaya yatırmaya hazırlanıyor. Parti kulislerine yansıyan iddialara göre bazı il başkanlarına yönelik yeni idari ve disiplin kararlarının değerlendirilmesi bekleniyor.

CHP'de örgüt temizliği! Gözler kritik MYK'da - 1

CHP MYK TOPLANTISINDA DİSİPLİN SÜRECİ GÜNDEMDE

Toplantı öncesinde söz konusu iddialara ilişkin CHP Genel Merkezi tarafından resmi bir açıklama yapılmış değil.

CHP'de örgüt temizliği! Gözler kritik MYK'da - 2

PARTİ KULİSLERİNDE YENİ GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ KONUŞULUYOR

Parti kulislerinde yer alan bilgilere göre MYK toplantısında bazı il başkanlarının görevden alınmasının gündeme gelebileceği öne sürülüyor.

İddialarda adı geçen isimler arasında Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir ve Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya bulunuyor.

Ancak bu isimlere ilişkin görevden alma veya disiplin işlemlerine dair CHP'nin yetkili organlarından toplantı öncesi herhangi bir resmi karar açıklanmadı.

CHP'de örgüt temizliği! Gözler kritik MYK'da - 3

DİSİPLİN SÜRECİ DE DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Parti kulislerinde konuşulan iddialara göre MYK gündeminde yalnızca görev değişiklikleri değil, bazı isimlerin disiplin sürecine sevk edilmesi ihtimali de yer alıyor.

Öte yandan daha önce yönetim olarak görevden alınan Bitlis İl Başkanlığına yeni bir görevlendirme yapılabileceği de kulislerde dile getirilen başlıklar arasında bulunuyor.

CHP'de örgüt temizliği! Gözler kritik MYK'da - 4

BELEDİYELERE İLİŞKİN İNCELEME SÜRECİ

CHP yönetiminin daha önce, haklarında çeşitli iddialar bulunan bazı belediyelere ilişkin inceleme mekanizması oluşturduğu açıklanmıştı.

Kulis bilgilerine göre söz konusu kurulun hazırlayacağı raporların ilerleyen MYK toplantılarında değerlendirilebileceği ve disiplin süreçlerine ilişkin karar mekanizmalarında etkili olabileceği ifade ediliyor.

Bu konuda da toplantı öncesinde CHP yönetiminden resmi bir açıklama yapılmış değil.

GÖZLER MYK SONRASI YAPILACAK AÇIKLAMADA

Sabah'ın haberine göre; Bugünkü MYK toplantısında hangi kararların alınacağına ilişkin resmi bilgilendirmenin toplantı sonrasında yapılması bekleniyor.

Toplantının ardından CHP Genel Merkezi tarafından yapılacak açıklamalar, parti içi disiplin süreci ve iddiaların doğruluğu açısından belirleyici olacak.

CHP'de örgüt temizliği! Gözler kritik MYK'da - 5

SIKÇA SORULAN SORULAR

CHP MYK toplantısında hangi konu görüşülecek?

Parti kulislerine göre MYK'da disiplin süreçleri ve bazı il başkanlarına ilişkin iddialar değerlendirilecek. Resmi gündem ise toplantı sonrasında netleşecek.

Hangi il başkanlarının adı geçiyor?

Kulislerde Düzce, Kars ve Sinop il başkanlarının isimleri öne çıkıyor. Ancak bu isimlerle ilgili resmi bir karar açıklanmadı.

Görevden alma kararı kesinleşti mi?

Hayır. Haber konusu olan bilgiler kulis kaynaklı iddialardan oluşuyor. CHP tarafından toplantı öncesinde doğrulanmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

MYK kararları ne zaman açıklanacak?

Toplantının tamamlanmasının ardından CHP Genel Merkezi'nin kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

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