CHP'de örgüt temizliği! Gözler kritik MYK'da
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), bugün kritik gündem maddeleriyle toplanıyor. Parti kulislerinde bazı il başkanlarına yönelik yeni görevden alma ve disiplin süreçlerinin değerlendirileceği öne sürülüyor. Söz konusu iddialara ilişkin CHP yönetiminden ise toplantı öncesinde resmi bir açıklama yapılmadı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bugün gerçekleştirilecek Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında parti içi disiplin sürecini masaya yatırmaya hazırlanıyor. Parti kulislerine yansıyan iddialara göre bazı il başkanlarına yönelik yeni idari ve disiplin kararlarının değerlendirilmesi bekleniyor.
CHP MYK TOPLANTISINDA DİSİPLİN SÜRECİ GÜNDEMDE
Toplantı öncesinde söz konusu iddialara ilişkin CHP Genel Merkezi tarafından resmi bir açıklama yapılmış değil.
PARTİ KULİSLERİNDE YENİ GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ KONUŞULUYOR
Parti kulislerinde yer alan bilgilere göre MYK toplantısında bazı il başkanlarının görevden alınmasının gündeme gelebileceği öne sürülüyor.
İddialarda adı geçen isimler arasında Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir ve Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya bulunuyor.
Ancak bu isimlere ilişkin görevden alma veya disiplin işlemlerine dair CHP'nin yetkili organlarından toplantı öncesi herhangi bir resmi karar açıklanmadı.