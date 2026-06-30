DİSİPLİN SÜRECİ DE DEĞERLENDİRİLEBİLİR Parti kulislerinde konuşulan iddialara göre MYK gündeminde yalnızca görev değişiklikleri değil, bazı isimlerin disiplin sürecine sevk edilmesi ihtimali de yer alıyor. Öte yandan daha önce yönetim olarak görevden alınan Bitlis İl Başkanlığına yeni bir görevlendirme yapılabileceği de kulislerde dile getirilen başlıklar arasında bulunuyor.

BELEDİYELERE İLİŞKİN İNCELEME SÜRECİ CHP yönetiminin daha önce, haklarında çeşitli iddialar bulunan bazı belediyelere ilişkin inceleme mekanizması oluşturduğu açıklanmıştı. Kulis bilgilerine göre söz konusu kurulun hazırlayacağı raporların ilerleyen MYK toplantılarında değerlendirilebileceği ve disiplin süreçlerine ilişkin karar mekanizmalarında etkili olabileceği ifade ediliyor. Bu konuda da toplantı öncesinde CHP yönetiminden resmi bir açıklama yapılmış değil. GÖZLER MYK SONRASI YAPILACAK AÇIKLAMADA Sabah'ın haberine göre; Bugünkü MYK toplantısında hangi kararların alınacağına ilişkin resmi bilgilendirmenin toplantı sonrasında yapılması bekleniyor. Toplantının ardından CHP Genel Merkezi tarafından yapılacak açıklamalar, parti içi disiplin süreci ve iddiaların doğruluğu açısından belirleyici olacak.