İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yılbaşından bu yana 134 PKK'lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Yılbaşından itibaren yürütülen ikna çalışmaları kapsamında 2’si Gri, 1’i Sarı kategoride olmak üzere toplam 134 PKK/BTÖ mensubunun teslim olması sağlandı." ifadeleri kulllanıldı.

İçişleri Bakanlığı, 2026 yılı başından bu yana yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, 2'si gri, 1'i sarı kategoride yer alan toplam 134 PKK/KCK mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

134 TERÖRİST TESLİM OLDU



İçişleri Bakanlığı, yılbaşından bu yana yürütülen ikna çalışmaları kapsamında 2'si gri, 1'i sarı kategoride bulunan toplam 134 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Yılbaşından beri 134 PKK/KCK'lı terörist teslim oldu (AA)

İKNA YOLUYLA ÖRGÜTTEN AYRILDILAR



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 2026 yılı içinde biri sol terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 134 örgüt mensubunun ikna yoluyla teslim olduğu belirtildi.