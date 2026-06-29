Muhammet Mutluay'ın babası Tanju Mutluay, oğlunun hiçbir ilgisinin olmadığı bir husumetin ortasında kaldığını ifade ederek, "Aralarında husumet bulunan iki uyuşturucu çetesi yeniden karşı karşıya gelmiş. Daha önce de aralarında çatışmalar yaşanmış. Benim tahminime göre Muhammet'in bulunduğu aracın ilerlemeye devam etmesi nedeniyle saldırganlar, esas hedefteki kişilere ateş edemediler. Pozisyonlarının bozulduğunu düşündüler" dedi.

İstanbul Ataköy'deki çalışma ofisinden çıkan Muhammed Mutluay (19) arkadaşları ile halı saha maçına Küçükçekmece'ye gidiyordu. Otomobil ile seyir halindeyken, Küçükçekmece'de çalıntı bir araçta bulunan maskeli 3 şüpheli tabancalarla başka bir araca rastgele ateş açarak çevreyi kurşun yağmuruna tuttu. İki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalan Mutluay, arka stop lambasından giren ve başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Sabah Gazetesi'nden Nazrin Malikova'nın haberine göre, olaya ilişkin başlatılan soruşturma neticesinde şüpheliler Çekdar Ilık, Eyüp Kaya, Yiğit Erdem Yağmur ve Yasin Ünal hakkında toplam 20 yıldan 68 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Muhammet Mutluay henüz 19 yaşında hayatını kaybetti.

Acılı baba, "Bu yüzden araçtan sarkarak geriye doğru dönüp oğlumun bulunduğu araca ateş ettiler. Çünkü mermi arka camdan girerek ön sağ koltukta oturan oğlumun kulağının arkasına isabet etmiş. Saldırganlar, 'Havaya ateş ettik, korkutmak istedik' diyorlar. Ama bizim özel olarak hazırlattığımız bilirkişi raporu bunun doğru olmadığını ortaya koydu. Kamera görüntülerine dayanarak hazırlanan raporda hiçbir sanığın havaya ateş etmediği görülüyor. Tam aksine tamamen öldürme kastıyla ateş edildiği tespit edildi. Buna rağmen savcılık iddianameyi olası kast üzerinden hazırladı. En acı olan ise iddianamedeki bilirkişi raporunda Muhammet'in sanki kaldırımda bulunan hedef gruptan biriymiş gibi gösterilmesi oldu. Oysa Muhammet araç içerisinde vuruldu" diye konuştu.

"ELEBAŞINI KURTARMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Tanju Mutluay, saldırının planlayıcısı olduğunu iddia ettiği ismin korunmaya çalışıldığını savundu. İlk duruşmada sanıkların ifadeleriyle olayın seyrini değiştirmeye çalıştıkların belirten acılı baba, şu ifadeleri kullandı: "Araçta bulunan kişilerden biri çetenin elebaşı olan Yasin Ünal. İlk duruşmada sanıkların tamamı o kişinin araçta olmadığını söyledi. Fakat yaptığım araştırmalar sonucunda araçta 3 değil, 4 kişinin bulunduğunu öğrendim. Buradaki amaçları, elebaşı Yasin Ünal'ı cezaevinden kurtarmak."

"DAVADAN VAZGEÇMEZSENİZ SİZİ DE LEŞ EDERİZ"

Olayın ardından tehdit edildiğini de söyleyen Tanju Mutluay, "Bir gün hem bana hem de eşime aynı mesaj geldi. Mesajda, 'Davadan vazgeçmezseniz sizi de leş ederiz, çocuğunuzun yanına gömeriz' ifadeleri yer alıyordu. Başka bir tarihte ise eve yürürken bir motosiklet üzerime doğru sürüldü. Son anda kendimi kenara attım." diyerek yaşadıklarını anlattı.